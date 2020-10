DJ SPD: Aktive Industriepolitik soll Wandel der Wirtschaft unterstützen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das SPD-Wirtschaftsforum hat auf die wichtige Rolle der Landespolitik für den Erfolg von Firmen und den Umbau der Wirtschaft hingewiesen. In einem Positionspapier listet der Interessenverband Beispiele von guter Landespolitik auf und stellt einen Forderungskatalog für eine aktive Industriepolitik auf, mit der die Transformation der Wirtschaft gelingen soll.

"In den wirtschaftspolitischen Debatten sind oft nur Entscheidungen aus Berlin und Brüssel präsent. Unternehmen, vom Mittelständler bis zum Konzern, investieren aber dort, wo sie gute und verlässliche Landespolitik finden", erklärte Ines Zenke, Vizepräsidentin des Wirtschaftsforums der SPD. "Gute Wirtschaftspolitik zieht Wirtschaft an, schafft Arbeitsplätze und sichert Wohlstand. So benötigen wir unter anderem eine aktive Industrie- und Strukturpolitik, um die Stärken unserer Regionen zu erhalten."

Beispiele für eine erfolgreiche sozialdemokratische Wirtschaftspolitik auf Länderebene seien etwa der Aufbau der Wasserstoff-Modellregion in Mitteldeutschland, der vom SPD-geführten Wirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt angestrebt wird. Auch bildeten etwa eine Reihe innovativer Projekte der SPD-geführten Landesregierung Niedersachsens im Bereich Erzeugung und Einsatz grüner Wasserstofftechnologie ein breites Spektrum zukunftsversprechender Anwendungsfelder von grünem Wasserstoff und seiner Folgeprodukte ab. In Jena entstünde zudem ein 5G-Datenkommunikationskonzept, das verschiedene Verkehrsträger effizient miteinander vernetzt.

SPD will staatliche Unterstützung für Umbau der Wirtschaft

Das SPD-Wirtschaftsforum stellte in seinem Positionspapier zudem einen Forderungskatalog zur Stärkung strategischer Schlüsselindustrien auf. So sollte der Stahlsektor eine finanzielle Unterstützung bei der Entwicklung neuer Technologien durch die Bundesregierung und die EU bekommen.

"Unser Stahl darf nicht von Stahl, der unter schlechteren Arbeits- und Umweltschutzbedingungen produziert wurden, vom Markt verdrängt werden. Die außenhandelsrechtlichen Schutzklauselmaßnahmen der EU sind noch nicht ausreichend, um die Stahlindustrie in Europa vor sprunghaften Handelsumlenkungen aus Drittstaaten zu schützen", heißt es in dem Papier. "Die EU-Kommission und die Bundesregierung müssen sich deshalb stärker als bisher für faire politische, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die europäische Stahlindustrie einsetzen und entschlossen gegen unfairen Handel vorgehen, um ein 'level playing field' zu erreichen."

Der Automobilsektor soll nach Ansicht der SPD in seinem Transformationsprozess hin zu alternativen Antrieben unterstützt werden. Denn moderne Verbrennungsmotoren und Plug-in-Hybride würden als Übergangstechnologie noch einige Jahre eine wichtige Rolle im Mix verschiedener Antriebsarten spielen. Zusätzlich müsse die Forschung in E-Fuels verstärkt werden. Ebenso nötig sei eine bedarfsorientierte, funktionierende Ladeinfrastruktur sowie Versorgungssicherheit mit grünem Strom.

Bei der digitalen Infrastruktur sieht das Forum die Notwendigkeit, den ländlichen Raum nicht aus den Augen zu verlieren. Bei einem richtig gemachten Transformationsprozess könnte der Raum auch gewinnen. "Wir fordern 5G gerade an den Milchkannen dieser Republik. Mit der Digitalisierung können wir strukturelle Defizite so leicht ausgleichen wie noch nie - wenn die Infrastruktur stimmt", heißt es in dem Papier.

Auch die Dienstleistungsbranche wird als Schlüsselindustrie gesehen. Denn der Tourismus, die Gastronomie, die Kultur- und Kreativwirtschaft und die Veranstaltungsbranche blieben trotz der Corona-Pandemie wichtige Zukunftsbranchen und wesentliche Arbeitgeber. "Wir müssen deshalb entschieden für diese Branchen einstehen und ihnen solidarisch bei der Überwindung der Pandemiefolgen unter die Arme greifen", heißt es in dem Positionspapier.

