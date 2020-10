Dresden (ots) - Arbeitsunfähigkeit weiter unter VorjahresniveauAuch im September sind bei der IKK classic weniger Krankmeldungen eingegangen, als im gleichen Monat des Vorjahres. Das zeigt eine fortlaufende Auswertung der Arbeitsunfähigkeitsdaten von rund 1,5 Millionen Versicherten der bundesweiten Handwerker-Krankenkasse.Demnach waren im September dieses Jahres unter den bei der IKK classic (mit Anspruch auf Krankengeld) versicherten Arbeitnehmern 185.699 Personen mindestens einen Tag krankheitsbedingt arbeitsunfähig (AU). Insgesamt wurden 201.129 AU-Fälle registriert. Das entspricht einer AU-Quote von 12,7 Prozent und liegt damit weiterhin unter dem September-Wert des Vorjahres von 14,5 Prozent. Deutlich weniger Krankmeldungen gab es auch in diesem Monat im Zusammenhang mit akuten Atemwegserkrankungen: Insgesamt meldeten sich 30.746 Versicherte mindestens einmal aufgrund dieser Diagnose krank, 23,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat (40.248 Versicherte).Rückgang auch bei den Muskel- und SkeletterkrankungenErstmals hat die IKK classic auch die Entwicklung des AU-Geschehens im Zusammenhang mit Muskel- und Skeletterkrankungen ausgewertet: Im September 2020 reichten 57.559 Versicherte mindestens eine AU-Bescheinigung wegen Beschwerden am Bewegungsapparat ein. Das sind rund 10 Prozent weniger als im Vorjahresmonat (63.852 Versicherte). Insgesamt meldeten sich in den ersten neun Monaten des Jahres 230.855 Versicherte mindestens einmal wegen Muskel- und Skeletterkrankungen krank, 8,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum."Auch bei den Muskel- und Skeletterkrankungen sehen wir seit Beginn der Corona-Pandemie weniger Krankmeldungen, wenn auch nicht im gleichen Umfang wie bei den Atemwegserkrankungen", sagt Michael Förstermann, Pressesprecher der IKK classic.Aktuelle Corona-ZahlenVon den bundesweit rund 3,1 Millionen Versicherten der IKK classic erkrankten bislang 8.078 Personen nachweislich an einer Covid-19-Infektion. 1.762 von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt, 286 Patienten sind verstorben. 14.573 weitere Personen erhielten eine Verdachts-Diagnose. Somit gab es bei der IKK classic von Januar bis September 2020 insgesamt 22.651 Covid-19-Fälle.Die IKK classic ist mit mehr als drei Millionen Versicherten das führende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und eine der großen Krankenkassen in Deutschland. Die Kasse hat rund 8.000 Beschäftigte an 160 Standorten im Bundesgebiet. Ihr Haushaltsvolumen beträgt rund 10 Milliarden Euro.Pressekontakt:Michael FörstermannPressesprecherTelefon: 0351 4292-105511E-Mail: michael.foerstermann@ikk-classic.deOriginal-Content von: IKK classic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59298/4739337