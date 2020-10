Dallas (ots/PRNewswire) - Antuit.ai, ein Unternehmen von Goldman Sachs und führend bei SaaS-KI-Lösungen für Lieferkette, Merchandising und Marketing in der Konsumgüter- und Handelsbranche, gibt die Gründung des Antuit.ai Strategic Advisory Board (SAB) bekannt.Zu den Gründungsmitgliedern des antuit.ai SAB gehören die folgenden Führungskräfte mit fundierten Fachkenntnissen in den Bereichen Konsumgüter, Einzelhandel und Technologie:- Bill Read, ehemaliger leitender Geschäftsführer von Accenture NA Supply Chain und Vizepräsident von Capgemini- Randall Beard, ehemaliger Geschäftsführer von Proctor & Gamble und Präsident von Nielsen Global- Bill Marrin, Exekutivdirektor von Supply Chain 50, Teil von World 50, einer Peer-to-Peer-Gemeinschaft auf C-Ebene- Fernando Palacios, ehemaliger Chief Integrated Supply Chain Officer bei Miller Coors und EVP von Land O' Lakes- J. Matt Salmonson, ehemaliger SVP von GAP für Lagerverwaltung, EVP und zuständig für die Einzelhandelsstrategie bei Williams-Sonoma "Ich freue mich sehr, dass diese Gruppe innovativer und führender Branchenführer sich bei antuit.ai engagiert, um eine Stimme von außen einzubringen", sagte Craig Silverman, CEO von antuit.ai. "Sie werden uns dabei helfen, unsere Strategie zu gestalten, während wir weiterhin unseren Weg als führendes Unternehmen im Bereich der innovativen KI-Technologie beschreiten, um unseren Kunden über die gesamte Lieferkette, das Management des Umsatzwachstums, die Preisgestaltung über den gesamten Lebenszyklus, das Merchandising über alle Vertriebskanäle und die Personalisierung einen Mehrwert zu bieten."Bill Read, antuit.ai SAB Leader, sagte: "Antuit.ai redet nicht nur über KI, sondern hat eine KI-Plattform und Lösungen entwickelt, die für globale Unternehmen echte Ergebnisse in großem Maßstab liefern. Nicht viele SaaS-Unternehmen können diese Behauptung aufstellen und belegen. Ich freue mich, Teil der wegweisenden Technologielösungen von antuit.ai zu sein und den SAB als unabhängiges Mitglied zu leiten. Zusammen mit den übrigen Board-Mitgliedern freue ich mich darauf, dem Unternehmen zu helfen, sein Wachstum und die positiven Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung seiner Kunden zu unterstützen."Redaktioneller Hinweis: Fotos der SAB-Mitglieder sind verfügbar.Informationen zu antuit.aiAntuit.ai, ein Unternehmen von Goldman Sachs, ist führend bei KI-gestützten Lösungen für Forecasting und Merchandising. Handelsunternehmen und Konsumgüterhersteller von Weltklasse nutzen die Lösungen von antuit.ai, um ihr Geschäft digital zu transformieren und überproportionale Geschäftsergebnisse für Lieferkette, Merchandising, Preisgestaltung und Marketing zu erzielen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: https://www.antuit.ai.Pressekontakt:Mary Pitzerantuit.ai+1 214.618.0939mary.pitzer@antuit.aiRonald MargulisRAM Communications+1 908.272.3930ron@rampr.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/429190/Antuit_Logo.jpgOriginal-Content von: antuit.ai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140144/4739330