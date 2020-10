Unterföhring (ots) - Fokus Krankenhaus: Die fünfteilige Reportage-Reihe "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" begleitet den Alltag im Klinikum St. Georg in Leipzig - hautnah, echt und aus Sicht der Mitarbeiter. Vom Chirurgen über Schwestern und Pfleger bis hin zu Reinigungskräften leistet das gesamte Team der "Georgianer" täglich vollen Einsatz für das Leben und die Gesundheit anderer Menschen. Wie gehen sie damit um, unter ständigem Zeitdruck und psychischen Belastungen einen nie vorhersehbaren Arbeitstag zu meistern? Kabel Eins zeigt die exklusiven Einblicke hinter die Kulissen einer der traditionsreichsten und mit seinen rund 3.500 Angestellten größten Kliniken in Ostdeutschland ab Donnerstag, 22. Oktober 2020, um 20:15 Uhr.Nach dem Erfolg in den vergangenen Jahren geht "Die Klinik" bereits in die dritte Staffel. Die zweite Staffel im Herbst 2019 erzielte starke Marktanteile bis zu 5,7 Prozent (14-49 J.). Das Format wird produziert von Janus TV im Auftrag von Kabel Eins."Die Klinik" - fünfteilige Reportage-Reihe, ab 22. Oktober 2020 immer donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone:+49 (0) 89 95 07 - 1128email:barbara.stefaner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone:+49 (0) 89 95 07 - 1191email:clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4739327