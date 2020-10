Steigende Kurse, steigende Spannung: Das weltweite Warten auf den Corona-Impfstoff elektrisiert die Börse und führte unter anderem zu einer Kursrally der Aktie der deutschen Firma BioNTech. Auch das Wertpapier der Partner-Firma, US-Konzern Pfizer, profitierte von dieser Entwicklung. Das "manager-magazin.de" legte am Montag dar, was genau die Hochstimmung an der Börse befeuert. Demnach ist die Aussicht auf eine Notfallzulassung für den gemeinsam entwickelten Impfstoff bereits im November ausschlaggebend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...