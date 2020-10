Wer gerne über Whatsapp Sprach- oder Videoanrufe tätigt, der wird das vielleicht schon bald auch am Desktop machen können. Ein entsprechendes Features befindet sich bei der Facebook-Tochter derzeit in Arbeit. Schon vor zwei Jahren hat Whatsapp vermeldet, dass die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform zusammen täglich zwei Milliarden Minuten mit Sprachanrufen verbringen. Zukünftig könnte das sogar am Desktop funktionieren, wie WABetaInfo berichtet. Die für die Analyse der neuesten Beta-Versionen des Messengers bekannte Website meldet, dass sich in der neusten Vorabversion von Whatsapp Web eine neue ...

