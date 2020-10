DJ Altmaier will mit Modernisierungswelle Innenstädte retten

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Um das Ladensterben in deutschen Innenstädten aufzuhalten, will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den Einzelhandel stärker bei der Digitalisierung unterstützen. Ziel sei es, "eine große Modernisierungswelle im Mittelstand in den Innenstädten auszulösen", sagte er im Anschluss an einen Runden Tisch mit Vertretern von Handel, Kommunen und Experten. Dies solle in Form "eines strukturierten Prozesses" über etwa anderthalb bis zwei Jahre erfolgen, an dessen Ende ein Handlungskonzept stehe.

Eine konkrete Zahl nannte Altmaier nicht, betonte aber, "dass sich der Bund seiner finanziellen Verantwortung nicht entziehen wird". Auch Länder und Kommunen müssten dabei mitwirken. "Es kommt darauf an, das zu machen, was geeignet ist, um die Innenstädte für die Menschen attraktiver zu machen." Die Probleme des Einzelhandels seien durch die Corona-Krise "wie durch ein Brennglas" verschärft worden. Die Frage des Erhalts belebter Innenstädte sei dabei nicht nur eine wirtschaftliche Frage, sondern auch eine "der lokalen, regionalen und nationalen Identität".

Altmaier fordert Sonntagsöffnung im Weihnachtsgeschäft

Altmaier wiederholte dabei auch seine Forderung nach einer Öffnung von Geschäften am Sonntag, die er bereits nach dem Lockdown im Frühjahr vorgebracht hatte. Diese Maßnahme sei gerade im Weihnachtsgeschäft "sinnvoll". Über das Vorhaben, das damals an der SPD gescheitert war, verhandelt der CDU-Politiker derzeit mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Eine Sonntagsöffnung könne nicht nur dem Handel helfen, sondern auch das Publikumsgeschäft entzerren, so dass es weniger körperliche Kontakte geben könne. "Insofern hoffe ich, dass wir diesmal zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen."

Handelsverband fordert 100 Millionen Euro für Digitalisierung

Der Handelsverband Deutschland (HDE) schlug dazu einen Digitalisierungsfonds von rund 100 Millionen Euro vor. "Die aktuelle Krise führt dazu, dass das Eigenkapital der Handelsunternehmen aufgebraucht ist", erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Und doch müssen gerade die mittelständischen Händler sich für die Zukunft rüsten."

Mit den Mitteln könnten sowohl Digitalisierungscoaches genutzt als auch das bestehende Kompetenzzentrum Handel 4.0 gestärkt werden, um die Händler über die Online-Möglichkeiten aufzuklären. "Die Unternehmen, die eine oder mehrere der von den Coaches empfohlenen Maßnahmen umsetzen möchten, sollten dafür entsprechende finanzielle Förderungen bekommen", forderte Genth.

Infolge der Corona-Krise stehen zahlreiche Händler insbesondere im Bekleidungsbereich in vielen Fällen vor der Insolvenz. Nach HDE-Angaben droht bis zu 50.000 Geschäften das Aus.

