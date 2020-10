Mainz (ots) -Woche 45/20Donnerstag, 05.11.Bitte Programmänderung beachten:5.20 Father Brown-6.05 Der himmlische ChorDeutsche ErstausstrahlungFather Brown Mark WilliamsMrs McCarthy Sorcha CusackPenelope Windermere (Bunty) Emer KennyLady Felicia Nancy CarrollInspector Mallory Jack DeamSergeant Goodfellow John BurtonKamera: Chris PrestonBuch: Rachel FlowerdayRegie: Paul GibsonGroßbritannien 2020(Bitte streichen: Titel folgt)Freitag, 06.11.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:6.05 Father BrownDie BienenköniginDeutsche ErstausstrahlungFather Brown Mark WilliamsMrs McCarthy Sorcha CusackPenelope Windermere (Bunty) Emer KennyLady Felicia Nancy CarrollInspector Mallory Jack DeamSergeant Goodfellow John BurtonKamera: Caroline BridgesBuch: Rachel FlowerdayRegie: Dominic KeaveyGroßbritannien 20206.50 Father BrownDie Waage der GerechtigkeitDeutsche ErstausstrahlungFather Brown Mark WilliamsMrs McCarthy Sorcha CusackPenelope Windermere (Bunty) Emer KennyLady Felicia Nancy CarrollInspector Mallory Jack DeamSergeant Goodfellow John BurtonKamera: Chris PrestonBuch: Rachel FlowerdayRegie: Darcia MartinGroßbritannien 20207.35 Father BrownDie Weisheit der NarrenDeutsche ErstausstrahlungFather Brown Mark WilliamsMrs McCarthy Sorcha CusackPenelope Windermere (Bunty) Emer KennyLady Felicia Nancy CarrollInspector Mallory Jack DeamSergeant Goodfellow John BurtonKamera: Andy ClarkBuch: Rachel FlowerdayRegie: Paul GibsonGroßbritannien 20208.25 TopfgeldjägerDas Duell am Herd mit Steffen Henssler(vom 10.11.2011)(Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wievorgesehen.)....................................................2.40 Agatha RaisinDer tote Kaplan Teil 1Nach Motiven von M.C.Beaton(vom 13.12.2019)3.25 Agatha RaisinDer tote Kaplan Teil 2Nach Motiven von M.C.Beaton(vom 13.12.2019)4.15 Father BrownDer FamilienwettstreitDeutsche ErstausstrahlungFather Brown Mark WilliamsMrs McCarthy Sorcha CusackPenelope Windermere (Bunty) Emer KennyLady Felicia Nancy CarrollInspector Mallory Jack DeamSergeant Goodfellow John BurtonKamera: Chris PrestonBuch: Rachel FlowerdayRegie: Darcia MartinGroßbritannien 20205.00 Father BrownDie Zahlen des TeufelsDeutsche ErstausstrahlungFather Brown Mark WilliamsMrs McCarthy Sorcha CusackPenelope Windermere (Bunty) Emer KennyLady Felicia Nancy CarrollInspector Mallory Jack DeamSergeant Goodfellow John BurtonKamera: Andy ClarkBuch: Rachel FlowerdayRegie: Paul GibsonGroßbritannien 20205.50 Father Brown-6.35 Der verdorbene FlussDeutsche ErstausstrahlungFather Brown Mark WilliamsMrs McCarthy Sorcha CusackPenelope Windermere (Bunty) Emer KennyLady Felicia Nancy CarrollInspector Mallory Jack DeamSergeant Goodfellow John BurtonKamera: Chris PrestonBuch: Rachel FlowerdayRegie: Jennie PaddonGroßbritannien 2020(Bitte streichen: Titel folgt)Woche 46/20Samstag, 07.11.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.35 Terra XRussland von obenSt. Petersburg, Moskau und die Wolga7.20 Terra XRussland von obenKamtschatka und die wilden Tiere8.00 Terra XRussland von obenSibirien und die weite Wildnis8.45 Terra XRussland von obenKalte Küsten und ewiges Eis9.30 Terra XWale, Robben, Riesenbären - Das Ochotskische Meer10.15 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensAntarktis - Expedition in die Zukunft11.00 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensDie Weltenveränderer11.45 Terra XDer große BluffMeisterbetrüger der Geschichte12.25 Terra XF wie Fälschung - Die großen Blender13.10 Terra XSternstunden der Evolution mit Dirk Steffens1. Der Anfang von allem13.55 Terra XSternstunden der Evolution mit Dirk Steffens2. Untergang und Neubeginn14.40 Terra XSternstunden der Evolution mit Dirk Steffens3. Die großen Rätsel15.25 Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz(ZDF 4.8.2020)Deutschland 202016.10 Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz(ZDF 11.8.2020)Deutschland 2020(Weiterer Ablauf ab 16.50 Uhr wie vorgesehen.).........................................Bitte Programmänderung beachten:3.40 Father BrownDer Fluch der SchönheitDeutsche ErstausstrahlungFather Brown Mark WilliamsMrs McCarthy Sorcha CusackPenelope Windermere (Bunty) Emer KennyLady Felicia Nancy CarrollInspector Mallory Jack DeamSergeant Goodfellow John BurtonKamera: Chris PrestonBuch: Rachel FlowerdayRegie: Paul GibsonGroßbritannien 20204.30 Father BrownDas Welken der RosenDeutsche ErstausstrahlungFather Brown Mark WilliamsMrs McCarthy Sorcha CusackPenelope Windermere (Bunty) Emer KennyLady Felicia Nancy CarrollInspector Mallory Jack DeamSergeant Goodfellow John BurtonKamera: Chris PrestonBuch: Rachel FlowerdayRegie: Jennie PaddonGroßbritannien 20205.15 Father Brown-6.00 Der Turm der verlorenen SeelenDeutsche ErstausstrahlungFather Brown Mark WilliamsMrs McCarthy Sorcha CusackPenelope Windermere (Bunty) Emer KennyLady Felicia Nancy CarrollInspector Mallory Jack DeamSergeant Goodfellow John BurtonKamera: Caroline BridgesBuch: Rachel FlowerdayRegie: Dominic KeaveyGroßbritannien 2020(Bitte streichen: Titel folgt. Die Sendung "Frag den Lesch" wurde aufSonntag, 08.11.2020 verschoben.)Sonntag, 08.11.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:6.00 Frag den LeschWo Naturwissenschaften an ihre Grenzen stoßen(vom 3.12.2014)Deutschland 20146.15 Terra XGeschichte der Tiere: Der Hund(vom 5.8.2015)7.00 Terra XGeschichte der Tiere: Die Katze(vom 12.8.2015)7.45 Terra XDer sechste Sinn der Tiere(vom 20.6.2015)8.30 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetAntarktika9.10 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetAsien9.55 Terra XSieben Kontinente - Ein PlanetSüdamerika10.40 Terra XSchätze aus der Unterwelt - Entdeckung in Mexiko11.25 Terra XSchatzjagd an der Seidenstraße12.10 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieVerlorenes Wissen12.55 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieBrisante Funde13.40 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieRätselhafte Bauten14.20 Terra XUngelöste Fälle der ArchäologieGeheimnisvolle Botschaften15.05 Die glorreichen 10Die rätselhaftesten Kapitel der Geschichte15.50 30 Jahre MauerfallAn Tagen wie diesenDer 9. November16.35 Sketch HistoryNeues von gestern17.00 Death in ParadiseDoppelmord der anderen Art17.55 Death in ParadiseBesuchszeiten(Weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen.)Woche 47/20Samstag, 14.11.Bitte Programmänderung beachten:2.10 Silent WitnessFlug in den Tod (1)Deutsche ErstausstrahlungDr. Nikki Alexander Emilia FoxDr. Thomas Chamberlain Richard LinternDr. Jack Hodgson David CavesCr. Clarissa Mullery Liz CarrKamera: Kieran McGuiganBuch: Graham MitchellRegie: Julia FordGroßbritannien 20193.05 Silent WitnessFlug in den Tod (2)Deutsche ErstausstrahlungDr. Nikki Alexander Emilia FoxDr. Thomas Chamberlain Richard LinternDr. Jack Hodgson David CavesCr. Clarissa Mullery Liz CarrKamera: Kieran McGuiganBuch: Graham MitchellRegie: Julia FordGroßbritannien 20194.00 Silent WitnessDunkles Geheimnis (1)Deutsche ErstausstrahlungDr. Nikki Alexander Emilia FoxDr. Thomas Chamberlain Richard LinternDr. Jack Hodgson David CavesCr. Clarissa Mullery Liz CarrKamera: Kieran McGuiganBuch: Ed WhitmoreRegie: Thaddeus O'SullivanGroßbritannien 20194.50 Silent WitnessDunkles Geheimnis (2)Deutsche ErstausstrahlungDr. Nikki Alexander Emilia FoxDr. Thomas Chamberlain Richard LinternDr. Jack Hodgson David CavesCr. Clarissa Mullery Liz CarrKamera: Kieran McGuiganBuch: Ed WhitmoreRegie: Thaddeus O'SullivanGroßbritannien 20195.40 Terra Xpress-6.10 Invasion der Touris und Blitze unterm Gipfelkreuz(vom 23.10.2019)Deutschland 2019(Bitte streichen: Titel folgt)Dienstag, 17.11.Bitte Programmänderung beachten:2.15 Silent WitnessFalsche Rache (1)Deutsche ErstausstrahlungDr. Nikki Alexander Emilia FoxDr. Thomas Chamberlain Richard LinternDr. Jack Hodgson David CavesCr. Clarissa Mullery Liz CarrKamera: Lionel Garrote-BelizanBuch: Timothy PragerRegie: Kate SaxonGroßbritannien 20193.05 Silent WitnessFalsche Rache (2)Deutsche ErstausstrahlungDr. Nikki Alexander Emilia FoxDr. Thomas Chamberlain Richard LinternDr. Jack Hodgson David CavesCr. Clarissa Mullery Liz CarrKamera: Lionel Garrote-BelizanBuch: Timothy PragerRegie: Kate SaxonGroßbritannien 20194.00 Silent WitnessEiskalte Hoffnung (1)Deutsche ErstausstrahlungDr. Nikki Alexander Emilia FoxDr. Thomas Chamberlain Richard LinternDr. Jack Hodgson David CavesCr. Clarissa Mullery Liz CarrBuch: Lena RaeRegie: Tracey LarcombeGroßbritannien 20194.50 Silent WitnessEiskalte Hoffnung (2)Deutsche ErstausstrahlungDr. Nikki Alexander Emilia FoxDr. Thomas Chamberlain Richard LinternDr. Jack Hodgson David CavesCr. Clarissa Mullery Liz CarrBuch: Lena RaeRegie: Tracey LarcombeGroßbritannien 20195.50 Terra X-6.20 Welten-SagaDie Schätze Südostasiens(Bitte streichen: Titel folgt)Mittwoch, 18.11.Bitte Programmänderung beachten:2.05 Silent WitnessAußer Kontrolle (1)Deutsche ErstausstrahlungDr. Nikki Alexander Emilia FoxDr. Thomas Chamberlain Richard LinternDr. Jack Hodgson David CavesCr. Silent WitnessAußer Kontrolle (2)Deutsche ErstausstrahlungDr. Nikki Alexander Emilia FoxDr. Thomas Chamberlain Richard LinternDr. Jack Hodgson David CavesCr. Clarissa Mullery Liz CarrBuch: Michael CromptonRegie: Dominic LeclercGroßbritannien 2019(Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 3.50 Uhr wievorgesehen.)