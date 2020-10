Bonn (ots) - Steigende Infektionszahlen, Sperrstunden und Abstandsregeln. Corona bestimmt unseren Alltag seit Monaten. Das gesellschaftliche Leben hat sich in vielen Bereichen darauf eingestellt. Kultur, Wirtschaft und Pflegeheime haben Hygienekonzepte entwickelt. Dennoch werden immer mehr Städte und Regionen zu Risikogebieten erklärt.Droht dennoch ein neuer Lockdown? Wie sieht der Alltag in der Pandemie aus?Anke Plättner diskutiert mit:- Gerd Landsberg, Deutscher Städte- und Gemeindebund- Prof. Marcel Fratzscher, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung- Ilka Steck, Altenpflegerin, vertritt als Vorsitzende der Konzernmitarbeitervertretung der Evangelischem Heimstiftung 9.200 Mitarbeiter in 86 Pflegeheimen, ambulanten Diensten sowie Tagespflegen- Brigitte "Biggi" Wanninger, Schauspielerin, Kabarettistin, Sängerin, Hörspiel- und Fernsehsprecherin- Brigitte Schlögl, Geschäftsführerin Berchtesgadener Land Tourismus GmbHPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4739533