DJ Ivacy VPN und Startpage kooperieren für mehr Ende-zu-Ende-Datenschutz - VPN-Anbieter und Datenschutz-Suchmaschine stärken die Privatsphäre der Internetuser

Zeist (pts020/20.10.2020/16:00) - Zwei führende Anbieter im Datenschutzbereich arbeiten zusammen: Ivacy VPN https:// www.ivacy.com, ein führender VPN-Dienstleister und die Datenschutz-Suchmaschine Startpage https://www.startpage.com kündigen heute eine Partnerschaft an. Startpage wird für alle Ivacy-User als datenschutzfreundliche Suchoption hinzugefügt, wenn sie eine VPN-Verbindung über die Ivacy-Anwendung herstellen. Auf diese Art erhalten die User die optimale Privatsphäre beim Surfen im Internet.

"Startpage bietet eine Qualität der Suchergebnisse, an die sich die Menschen durch Branchengrößen wie zum Beispiel Google gewöhnt haben", sagt Alan Martin, PR-Manager von Ivacy. "Diese neue Partnerschaft hat das Potenzial, zu einer stärkeren Privatsphäre und Sicherheit für Internetuser zu führen, die ihre Surfgewohnheiten für sich behalten wollen."

Weder Ivacy noch Startpage tracken die IP-Adressen der User, protokollieren Surfdaten oder verkaufen Userdaten an Dritte. Dadurch wird sichergestellt, dass die User beim Surfen im Internet geschützt und anonym bleiben und die volle Kontrolle über ihre Daten haben. Ivacy VPN, ein aktives und vertrauenswürdiges Mitglied der VPN-Trust-Initiativen von I2C, bietet über 2.000 Server an über 100 Standorten an, sodass sich die User mit so vielen VPN-Servern verbinden können,wie sie wollen. Das wiederum gewährt ihnen Zugriff auf Inhalte, die ihnen sonst nicht zur Verfügung stünden.

Startpage, 2006 gegründet und mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist die sicherste Datenschutz-Suchmaschine der Welt und bietet echte Privatsphäre und Google-Suchergebnisse ohne Tracking. Startpage speichert keine persönlichen Daten wie IP-Adressen und verwendet keine Tracking-Cookies. Durch die Partnerschaft mit Ivacy erhalten die User einen leistungsstarken Mix eines sicheren VPN und einer sicheren Suchmaschine.

"Ivacy ein hochsicheres, privates und vertrauenswürdiges VPN, und wir teilen viele der gleichen Werte in Bezug auf den Schutz von Online-Freiheit und Privatsphäre", sagt Robert E.G. Beens, Mitbegründer und CEO von Startpage. "Diese Partnerschaft erweitert die Möglichkeiten, wie und wo Menschen anonym im Internet suchen können, ohne getrackt zu werden oder ihre Daten protokollieren und verkaufen zu lassen. Gemeinsam freuen wir uns, den Usern einen leichteren Zugang zu den verschiedenen Online-Datenschutz-Tools zu ermöglichen, die sie zum Schutz ihrer Daten brauchen, ohne dass die Usability oder die Suchergebnisse darunter leiden.

Weitere Informationen über Ivacy finden Sie auf https://www.ivacy.com und über Startpage auf: https:// www.startpage.com

Über Ivacy VPNIvacy VPN ist ein Branchenveteran auf dem Gebiet der Premium-VPN-Dienste undein Gründungsmitglied von VPN Trust Initiates by I2C. Ivacy VPN ermöglicht es Usern, Geoeinschränkungen und Zensur zu überwinden, Internetverbindungen zuverschlüsseln und anonym zu surfen. Mit dem Ivacy VPN-Premium-Abonnement erhalten Sie Zugang zu mehr als 2000 Servern an mehr als 100 Standorten.

Ivacy war die erste VPN-Firma, die eine einzigartige Funktion namens "Split Tunneling" einführte. Die Auszeichnung für das schnellste VPN im Jahr 2019 sowie die Bewertung des Verbrauchervertrauens von 4,8/5 bestätigen die Zuverlässigkeit von Ivacy und das Vertrauen in die Meinung seiner Kunden.

Über Startpage Die Startseite ist die sicherste Datenschutz-Suchmaschine der Welt. Das Unternehmen wurde 2006 in den Niederlanden gegründet und hat sich zur bevorzugten Wahl all derer entwickelt, denen genaue Suchergebnisse ebenso wichtig sind wie der Schutz ihrer Privatsphäre. Startpage verfolgt, protokolliert, teilt oder verkauft keine persönlichen Userdaten oder Suchverläufe. Das Unternehmen bietet eine exklusive Funktion - "Anonyme Ansicht" - an, die es denUsern ermöglicht, andere Websites zu durchsuchen, ohne getrackt zu werden.

Startpage bietet erstklassige Suchergebnisse und wendet ein proprietäres Anonymisierungsverfahren an, um die Online-Privatsphäre der User zu schützen. Das Unternehmen liefert völlig ungefilterte Suchergebnisse und schützt die Verbraucher vor lästigen Werbeanzeigen und personalisierten Preisen.

Startpage schützt seine weltweiten User durch die Einhaltung der strengen niederländischen und EU-Datenschutzgesetze, einschließlich der DSGVO. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie zur sichersten Datenschutz-Suchmaschine der Welt wechseln können, lesen Sie die Installation der Browser-Erweiterung Startpage oder die Einstellung von Startpage als Standardsuchmaschine.

1019 wurde Startpage von der Stiftung Warentest als einzige Suchmaschine mit der Note "GUT" bewertet und als sicherste Suchmaschine der Welt bezeichnet.

Folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @Startpage_DACH oder melden Sie sich für den Newsletter Privacy Please! unter https://www.getrevue.co/profile/Startpage_DE/ an.

