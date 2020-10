Mit Vivo kündigt ein weiterer großer Smartphone-Hersteller seinen Deutschlandstart an. Das erste Modell für den hiesigen Markt ist das Vivo X51 5G mit schnellem Mobilfunk und Gimbal-Kamera. Ursprünglich wollte Vivo schon im Februar 2020 in Deutschland und weiteren europäischen Ländern zur Mobile World Conference mit dem Vivo Apex 2020 auftrumpfen. Die Corona-Pandemie kam dazwischen. Ein halbes Jahr später startet Vivo nun mit seinem X51 5G durch. Wer ist Vivo? Vivo ist in Europa zwar noch nahezu unbekannt, weltweit hat der Hersteller allerdings im ersten Quartal 2020 Platz fünf ...

