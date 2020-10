Ein Lagerarbeiter hat mit seinem viralen Tiktok-Video nicht nur zahlreiche Nachahmer inspiriert - sondern jetzt auch ein 43 Jahre altes Fleetwood-Mac-Album zurück in die Charts befördert. Mehr als vierzig Jahre nach der Veröffentlichung ist das Album "Rumours" von Fleetwood Mac wieder in die amerikanischen Billboard-Charts eingezogen. Grund dafür ist das virale Video von Nathan Apodaca. In dem Video fährt Apodaca auf seinem Longboard einen Highway entlang, trinkt Saft und mimt die Lippenbewegungen zum Text des Fleetwood-Mac-Songs "Dreams" nach. Das Video wurde seit seiner ...

