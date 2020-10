DJ Berlin erweitert Maskenpflicht

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Berliner Senat hat wegen der "besorgniserregenden Situation" in der Corona-Pandemie für die Hauptstadt eine Erweiterung der Maskenpflicht für den öffentlichen Raum verordnet. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller drohte zugleich indirekt mit einem Lockdown für die Stadt, sollten die Corona-Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden.

"Jenseits eines Lockdowns hat die Politik nicht mehr viele Möglichkeiten Maßnahmen zu beschließen, die genau das verhindern", erklärte der SPD-Politiker. In Berlin ist in den vergangen Wochen die Zahl der Corona-Neuinfizierten massiv gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 93,8 Menschen pro 100.000 Einwohner neu mit dem Virus infiziert. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass ab einer Inzidenz von 50 schärfere Schutzmaßnahmen greifen müssen.

Am vergangenen Freitag hatte das Verwaltungsgericht Berlin die seit dem 10. Oktober geltende Sperrstunde gekippt, nachdem elf Bars dagegen geklagt hatten. Der Senat hat Einspruch eingelegt.

Der Senat beschloss am Dienstag, dass künftig auf Floh-, Wochen- und Weihnachtsmärkten Masken getragen werden müssen. Diese Pflicht gilt auch für Warteschlangen, wo nicht ausreichend Abstand eingehalten werden kann, sowie auf zehn belebten Einkaufsstraßen, wie etwa Bergmannstraße, Friedrichstraße, Schlossstraße und Tauentzienstraße, so Müller. Auch gab er die "dringende Empfehlung" ab, im Freien Maske zu tragen.

Zuvor hatte auch Baden-Württemberg die Maskenpflicht erweitert und die Personenzahl bei Feiern weiter begrenzt. Hamburg erwägt, bei privaten Feiern die Teilnehmerzahl zu verringern.

