ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Intel angesichts des Verkaufs seiner Flash-Sparte (NSG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Analyst John Pitzer geht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass dies keinen Einfluss auf die X-Point-Technologie hat. Der Verkauf der Sparte NSG, auch wenn er diesen begrüße, gestalte Intel weder grundlegend um noch ändere er etwas an den Umsetzungsproblemen mit Blick auf den 7-Nanometer-Prozess./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 13:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

