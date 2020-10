Der Euro steigt gegenüber dem US-Dollar weiter an und erreicht neue Monatshochs - Sollte er sich über 1,1830 halten, könnte der EUR/USD die Gewinne in den nächsten Sitzungen ausweiten - Der EUR/USD stieg weiter an und kletterte kürzlich über 1,1830 und erreichte den höchsten Stand seit vier Wochen. Das Paar hält sich nahe der Höchstmarke und konsolidiert ...

