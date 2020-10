DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Bundesbank: Länder sollten bei digitalem Zentralbankgeld kooperieren

Die Deutsche Bundesbank ist dafür, dass die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt bei den Überlegungen über die Einführung digitalen Zentralbankgelds (CBDC) zusammenarbeiten. Der im Bundesbank-Vorstand für CBDC zuständige Burkhard Balz sagte beim China Europe Finance Summit: "Wir sollten uns bewusst sein, dass die Verfügbarkeit von digitalem Zentralbankgeld für Bürger anderer Länder Konsequenzen für das emittierende Land hat."

Greenpeace: EZB muss Kriterien des CSPP ändern

Greenpeace hat die Europäische Zentralbank (EZB) aufgefordert, beim Ankauf von Unternehmensanleihen im Rahmen des CSPP-Programms Klimarisiken zu berücksichtigen. Die Organisation schlägt dazu zwei Szenarien vor: Das erste Szenario sieht vor, den Ankauf von Anleihen aus kohlenstoffintensiven Unternehmen zu reduzieren und mehr Anleihen von Firmen mit besserer CO2-Bilanz zu erwerben. Im zweiten Szenario werden alle Anleihen von klimaschädlichen Unternehmen aus dem Portfolio genommen und Anleihen klimafreundlicherer Firmen hinzugefügt, indem die Kaufkriterien geändert werden.

Altmaier will mit Modernisierungswelle Innenstädte retten

Um das Ladensterben in deutschen Innenstädten aufzuhalten, will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den Einzelhandel stärker bei der Digitalisierung unterstützen. Ziel sei es, "eine große Modernisierungswelle im Mittelstand in den Innenstädten auszulösen", sagte er im Anschluss an einen Runden Tisch mit Vertretern von Handel, Kommunen und Experten. Dies solle in Form "eines strukturierten Prozesses" über etwa anderthalb bis zwei Jahre erfolgen, an dessen Ende ein Handlungskonzept stehe. Eine konkrete Zahl nannte Altmaier nicht, betonte aber, "dass sich der Bund seiner finanziellen Verantwortung nicht entziehen wird".

Verhandlungen zur EU-Agrarreform gehen wohl bis in die Nacht

Die Verhandlungen der EU-Agrarminister zur Reform der gemeinsamen Agrarpolitik werden voraussichtlich bis in die Nacht weitergehen. Eine am Dienstagnachmittag geplante öffentliche Debattenrunde in Luxemburg wurde vorerst abgesagt, weil weiterhin keine Einigung in Sicht war, wie die Nachrichtenagentur Afp aus EU-Kreisen erfuhr. Ein möglicher Kompromissvorschlag soll demnach nun am Abend diskutiert und anschließend weiter verhandelt werden.

EU fordert von Briten im Brexit-Streit Rückkehr an Verhandlungstisch

Im Streit um ein Handelsabkommen nach dem Brexit hat die EU Großbritannien zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgefordert. "Wir sollten das Beste aus der wenigen Zeit machen, die uns noch bleibt", erklärte EU-Verhandlungsführer Michel Barnier im Onlinedienst Twitter nach einem Gespräch mit seinem britischen Kollegen David Frost. "Unsere Tür bleibt offen." Ein Sprecher der britischen Regierung sagte seinerseits, Frost und Barnier hätten "eine konstruktive Diskussion" geführt. Die Lage habe sich aber nicht verändert. Beide würden in Kontakt bleiben.

Vlieghe: Zusätzlicher Stimulus der BoE wahrscheinlich

Ein Währungshüter der Bank of England (BoE) hat signalisiert, dass die Zentralbank wahrscheinlich die Stimulusmaßnahmen ausweiten wird, um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Wiederaufflammens der Pandemie in Großbritannien abzufedern. "Die Aussichten für die Geldpolitik sind geneigt in Richtung einer weiteren Stimulierung", sagte Ratsmitglied Gertjan Vlieghe in einer auf der Website der BoE veröffentlichten Rede.

Bafin-Chef soll mehr Macht bekommen - Bericht

Die Finanzaufsicht Bafin und ihr Chef Felix Hufeld sollen nach dem Willen des Bundesfinanzministeriums gestärkt aus dem Wirecard-Skandal hervorgehen. "Die Finanzaufsicht braucht mehr Biss", erklärte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in einer von seinem Ministerium übermittelten Stellungnahme zu der geplanten Reform. "Das entsprechende Projekt zur Neuaufstellung der Bafin mit einem breiten Ansatz läuft gerade."

SPD: Aktive Industriepolitik soll Wandel der Wirtschaft unterstützen

Das SPD-Wirtschaftsforum hat auf die wichtige Rolle der Landespolitik für den Erfolg von Firmen und den Umbau der Wirtschaft hingewiesen. In einem Positionspapier listet der Interessenverband Beispiele von guter Landespolitik auf und stellt einen Forderungskatalog für eine aktive Industriepolitik auf, mit der die Transformation der Wirtschaft gelingen soll.

BSI sieht Gefahren für IT-Sicherheit durch die Corona-Krise

Die Coronavirus-Pandemie hat der Digitalisierung in Deutschland zwar Auftrieb gegeben, aus Sicht der zuständigen IT-Sicherheitsbehörde aber auch zu einem Missbrauch durch Cyberkriminelle geführt. Die Corona-Krise habe deutlich gemacht, wie wichtig die Digitalisierung sei, gleichzeitig aber auch, wie flexibel Cyberkriminelle seien, sagte der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, der gemeinsam mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den jüngsten BSI-Lagebericht vorstellte.

Wissenschaftler befürchten breites Misstrauen gegen Corona-Impfstoff

Wissenschaftler befürchten ein breites Misstrauen in der Bevölkerung gegen einen Corona-Impfstoff. In einer am Dienstag veröffentlichten Studie zeigen die Forscher, dass sich weltweit Millionen Menschen gegen eine Corona-Impfung entscheiden könnten. Eine zu niedrige Impfquote würde nach ihren Angaben die Ausbildung einer Herdenimmunität unmöglich machen. Die Wissenschaftler fordern daher die Regierungen auf, ihre Bürger besser über Impfungen aufzuklären.

EU fordert von Demonstranten in Belarus Geduld und friedlichen Protest

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Demonstranten in Belarus zu Geduld und friedlichen Protesten aufgerufen. "Ich appelliere an die Demonstranten, friedlich zu bleiben und nicht den Provokationen nachzugeben", sagte Borrell im EU-Parlament in Brüssel. Das sei angesichts der Unnachgiebigkeit und Gewalt der Behörden sicherlich schwierig, "aber das Beste, was sie tun können". Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl vom 9. August fordert eine breite Protestbewegung in Belarus den Rücktritt von Präsident Alexander Lukaschenko. Die Opposition wirft dem seit 26 Jahren regierenden Staatschef, der von Moskau unterstützt wird, Wahlbetrug vor.

US-Baubeginne im September gestiegen

Die Neubautätigkeit in den USA hat sich im September ausgeweitet. Die Zahl der ersten Spatenstiche erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 1,9 Prozent auf einen hochgerechneten Jahreswert von 1,415 Millionen. Volkswirte hatten allerdings eine Zunahme um 3,8 Prozent prognostiziert.

