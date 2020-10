Gold ist in enger Range gefangen, wir prognostizieren aber einen Ausbruch in Richtung 2030$ sollte ein markanter Wiederstand durchbrochen werden. Auf was es jetzt ankommt lesen Sie hier! Letzte Woche haben wir es bereits mit einem Long Einstieg versucht. Aus dem gelben Zielbereich heraus. Wir haben dann jedoch bei 1877$ direkt an der Unterstützung ein neues Tief ausgebaut und wurden knapp ausgestoppt. Seitdem hackt sich der Kurs in enger Range wie ...

