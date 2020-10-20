ISIN Name
CA67059X1069 NURAN WIRELESS INC.
DE000A289YC5 PANDION AG IHS 20/25
DE000FTG1202 FLATEX AG NA O.N. JGE
GB00B1DJTV45 HYDROGEN GROUP PLC LS-,01
KYG1892A1094 CAPXON INTERN. ELECTRONIC
US0025353006 AARONS INC. A DL -,50
US22305A1034 COVIA HLDGS CORP. O.N.
US2687851020 EP ENERGY CORP. DL-,01
US74737V1061 PYXUS INTL INC. NEW
US88706P2056 TIM PARTICIP.PFD ADR/5 ON
US92939UAA43 WEC ENERGY GROUP 2021
CA67059X1069 NURAN WIRELESS INC.
DE000A289YC5 PANDION AG IHS 20/25
DE000FTG1202 FLATEX AG NA O.N. JGE
GB00B1DJTV45 HYDROGEN GROUP PLC LS-,01
KYG1892A1094 CAPXON INTERN. ELECTRONIC
US0025353006 AARONS INC. A DL -,50
US22305A1034 COVIA HLDGS CORP. O.N.
US2687851020 EP ENERGY CORP. DL-,01
US74737V1061 PYXUS INTL INC. NEW
US88706P2056 TIM PARTICIP.PFD ADR/5 ON
US92939UAA43 WEC ENERGY GROUP 2021
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