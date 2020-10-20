Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 20.10.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 649 internationalen Medien
Der SCHWEDEN-HAMMER! Vieles deutet auf ein gewaltiges Vorkommen! Fliegt jetzt der Deckel bei den Aktien weg?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0LBT2 ISIN: GB00B1DJTV45 Ticker-Symbol: J1O 
Tradegate
16.10.20
10:45 Uhr
0,390 Euro
-0,056
-12,56 %
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HYDROGEN GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HYDROGEN GROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3460,49019.10.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AARONS
AARONS HOLDINGS COMPANY INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AARONS HOLDINGS COMPANY INC49,400-3,14 %
CAPXON INTERNATIONAL ELECTRONIC CO LTD0,0580,00 %
COVIA HOLDINGS CORPORATION0,019-81,00 %
EP ENERGY CORPORATION0,0440,00 %
HYDROGEN GROUP PLC0,390-12,56 %
NURAN WIRELESS INC0,023-100,00 %
PYXUS INTERNATIONAL INC0,046-24,59 %
TIM SA ADR10,650-100,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.