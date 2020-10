Bienen reagieren hochsensibel auf Pestizide. Insbesondere die sogenannten Neonicotinoide - die in der Landwirtschaft am häufigsten eingesetzten Insektizide - schädigen das Nervensystem der Bienen und können zu schwerwiegenden Verhaltensstörungen führen. Prof. Dr. Dr. h.c. Randolf Menzel (FU Berlin) an einem offenen Bienenstock, der als Messstation im Rahmen des...

Den vollständigen Artikel lesen ...