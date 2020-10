Brookfield Renewable Ireland hat PCIs Unternehmensplattform für die Verwaltung seiner Energieabrechnungsanforderungen auf dem irischen Strommarkt ausgewählt.

Als Teil ihrer Vereinbarung mit Brookfield Renewable Ireland wird PCI die speziell zugeschnittene, Cloud-basierte, integrierte Plattform des Unternehmens einsetzen, die die Abrechnungslösung von PCI und eine breite Palette von Funktionen umfasst:

Verwaltung komplexer bilateraler Verträge, wie z. B. Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPA)

Berechnungsmodul für Vertragsabrechnungen zur Durchführung der Abrechnungszuweisung auf der Grundlage bestimmter Geschäftsregeln

Schnittstellen mit vor- und nachgelagerten Systemen

Umfassende Überprüfbarkeit mit allen Datenversionen und Aktualisierungen, die für Audit-Anforderungen gespeichert sind

Umfassende Automatisierung von Arbeitsabläufen für Rechnungserstellung und -verwaltung

Datenextraktions-, Berichts- und Drill-Down-Funktionen

Erweiterung der Plattform zur Unterstützung des Kundenportals von Brookfield Renewable Ireland

Ciaran O'Brien, Chief Commercial Officer bei Brookfield Renewable Ireland, stellte fest: "Um den Ausbau unseres Geschäfts zu unterstützen, benötigten wir eine skalierbare und bewährte Software-Plattform. Nach einer umfassenden internationalen Evaluierung entschieden wir uns für PCI als unseren langfristigen Technologiepartner aufgrund ihres Fachwissens und ihres einzigartigen Lösungsangebots, das mit unserem Ziel übereinstimmt, erstklassige, vernetzte und kundenorientierte Lösungen anzubieten."

"PCI begrüßt die Partnerschaft mit Brookfield Renewable Ireland und freut sich darauf, mit unserer bewährten, skalierbaren Cloud-Plattform und einem beispiellosen 24x7-Kundensupport einen Mehrwert für deren Geschäftsabläufe zu schaffen", so Shailesh Mishra, Vizepräsident von PCI. "Mit dieser Gelegenheit wird PCI seinen globalen Kundenstamm weiter ausbauen und betrachtet Irland als einen strategischen Wachstumsmarkt."

Die Plattform von PCI bietet den Akteuren im Bereich der erneuerbaren Energien unübertroffene Funktionen zur Optimierung ihrer Portfolios, einschließlich der Co-Optimierung von Energiespeichersystemen (Energy Storage Systems, ESS) auf den Stromgroßhandelsmärkten. PCI arbeitet mit zahlreichen Anbietern erneuerbarer Energien in der ganzen Welt zusammen, darunter RWE Renewables, Iberdrola, Acciona und BHE Renewables.

Über Brookfield Renewable

Brookfield Renewable betreibt eine der weltweit größten öffentlich gehandelten, ausschließlich auf erneuerbare Energien ausgerichteten Plattformen. Unser Portfolio besteht aus Wasserkraft-, Wind-, Solar- und Speicheranlagen in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien und umfasst insgesamt über 19.000 Megawatt installierte Kapazität und weitere 15.000 Megawatt in der Planung. Das irische Windportfolio von Brookfield Renewable ist ein vollständig integriertes Geschäft für Entwicklung, Betrieb und saubere Energielösungen mit einer Betriebskapazität von 365 MW und einer umfangreichen Onshore-Windentwicklungspipeline. Weitere Informationen finden Sie unter www.brookfield.com/our-businesses/renewable-power.

Über Power Costs, Inc. (PCI)

PCI ist der führende Anbieter von Software für den Energiehandel, erstklassigem Kundensupport und Mehrwertdiensten für Energieunternehmen weltweit. PCI wurde 1992 gegründet. Das Unternehmen verfeinert und entwickelt weiterhin neue Softwarelösungen, die den in ständigem Wandel begriffenen Bedarf seiner Kunden erfüllen. Dazu zählen Unternehmen für erneuerbare Energien, Unternehmen im Besitz der Anleger, Stadtwerke und öffentliche Versorgungsunternehmen, Energievermarkter und -händler sowie unabhängige Stromerzeuger. Mehr als die Hälfte des gesamten in Nordamerika erzeugten Stroms wird mit Hilfe der PCI-Plattform optimiert, und über 60 der Fortune-500-Energie- und Versorgungsunternehmen in den USA sind PCI-Kunden. Die Firma befindet sich in Privatbesitz und hat ihren Sitz in Norman (Oklahoma) mit Niederlassungen in Houston (Texas), Raleigh (North Carolina) und Mexiko-Stadt. Um mehr über PCI zu erfahren, besuchen Sie bitte www.powercosts.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201020006328/de/

Contacts:

Stuart Wright

Power Costs, Inc. (PCI)

+1 303 917 3565

swright@powercosts.com