Die kompakte Micro Mold kann in Kombination mit einer Micro-Spritzgießmaschine direkt neben der Maschine zur Zahnbürstenfertigung platziert werden und produziert so vor Ort die notwendigen Kopfplättchen aus Kunststoff. Die Micro-Spritzgießmaschine kommt mit einem Platzbedarf von knapp einem Quadratmeter aus und lässt sich somit auch leicht in bestehende Produktionsumgebungen integrieren. Ihr Output ...

Den vollständigen Artikel lesen ...