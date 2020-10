Das amerikanische Immobilienunternehmen SL Green Realty Corp. (ISIN: US78440X1019, NYSE: SLG) wird eine monatliche Dividende in Höhe von 0,295 US-Dollar je Aktie an die Investoren ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 16. November 2020 (Record date: 30. Oktober 2020). Die erste Dividendenzahlung erfolgte im November 1997 (0,16 US-Dollar). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden derzeit ...

