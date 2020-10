Disney (WKN:855686) befindet sich in diesem Jahr in einer schmerzhaften Übergangsphase, aber es gibt Hoffnung. Themenparks, Kinos und Sportveranstaltungen sind bestenfalls in begrenztem Umfang in Betrieb. Das DTC-Segment (Direct-to-Consumer) - Heimat der Streaming- und Content-Vertriebsgeschäfte Disney+, Hulu und ESPN+ - boomt jedoch. Daher kündigte Disney letzten Montag an, dass es mit sofortiger Wirkung die Verwaltung der Inhaltserstellung vom Vertrieb trennt, um auf seinem bisherigen Erfolg im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...