München (ots) -- YouGov-Umfrage: 64 Prozent der Befragten finden auf Vergleichsportalen die besten Angebote- Sparpotenzial und bessere Leistungen wichtigste Gründe für Wechsel der Kfz-Versicherung- Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von 318 Mio. Euro im Jahr 48 Prozent der Kfz-Versicherungsentscheider denken in diesem Jahr über einen Wechsel ihrer Kfz-Versicherung nach. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag von CHECK24. Befragt wurden (Mit-)Entscheider bezüglich der Kfz-Versicherung, die ihren Vertrag zu teuer finden.*Vergleichsportale sind der bevorzugte Weg für Kfz-VersicherungswechselAuf die Frage "Was glauben Sie, wie finden Sie die besten Versicherungsangebote?" haben 64 Prozent der Befragten mit "Über Vergleichsportale im Internet" geantwortet. 26 Prozent glauben, direkt bei der Versicherung die besten Angebote zu finden, weitere 20 Prozent über einen (Offline-)Versicherungsmakler.Auch wenn es um den tatsächlichen Abschluss der Kfz-Versicherung geht, stehen Vergleichsportale für die Befragten an erster Stelle. 60 Prozent ziehen den Wechsel über ein Vergleichsportal in Betracht. Zum Vergleich: Direkt bei der Versicherung würden 32 Prozent abschließen, 23 Prozent beim klassichen (Offline-)Makler.Gründe für Kfz-Versicherungswechsel: Geld sparen und Leistungen verbessernDie Wechselwilligen möchten vor allem Geld sparen (85 Prozent) und bessere Versicherungsleistungen erhalten (27 Prozent).Das Sparpotenzial ist vor allem in der Kfz-Wechselsaison im Oktober und November hoch. (https://www.check24.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/kfz-versicherung%3A-haftpflichtbeitrag-seit-juli-bereits-zehn-prozent-gesunken-1492/)"Wir beobachten jedes Jahr, dass die Preise für die Kfz-Versicherung bis kurz vor dem Wechselstichtag am 30. November fallen", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Versicherer versuchen, neben den Leistungen auch durch attraktive Preise wechselwillige Kunden zu gewinnen."300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungVerbraucher, die Fragen zu ihrer Kfz-Versicherung haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Versicherungsexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von 318 Mio. Euro im JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Kfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).***Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.047 Personen zwischen dem 16. und 19.10.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Befragt wurden (Mit-)Entscheider in Fragen der Kfz-Versicherung (n=1.434), die ihre Kfz-Versicherung als zu teuer empfinden (n=485).**Die vollständige Studie der WIK-Consult mit weiteren Ergebnissen unter: http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2017/2017_CHECK24.pdfPressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4739700