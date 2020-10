Der weltgrösse Nahrungsmittelhersteller ist in den ersten neun Monaten aus eigener Kraft um 3,5 Prozent gewachsen.Vevey - Bei Nestlé treiben das Purina-Tierfutter, Gesundheitsprodukte und Kaffee das Wachstum weiter an. Der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller hat im dritten Quartal noch einmal einen Zahn zugelegt und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das Gesamtjahr traut sich Nestlé nun mit einem Wachstum von um die 3 Prozent etwas mehr zu. Nestlé ist in den ersten neun Monaten aus eigener...

Den vollständigen Artikel lesen ...