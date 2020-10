BILBAO (dpa-AFX) - Die Iberdrola-Tochter Avangrid will den US-amerikanischen Energiekonzern PNM übernehmen. Das hat der spanische Stromkonzern Iberdrola am Mittwoch in Bilbao mitgeteilt. Der Kaufpreis liegt demnach bei 4,32 Milliarden US-Dollar (3,66 Milliarden Euro). Der Verwaltungsrat von PNM hat dem Verkauf bereits einstimmig zugestimmt. Iberdrola habe sich verpflichtet, ausreichend Mittel für die Transaktion zur Verfügung zu stellen. Iberdrola hält an seiner US-Tochter Avangrid 81,5 Prozent./knd/fba