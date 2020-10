DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Bemühungen um ein umfassendes Corona-Hilfspaket gehen Verhandlungsführern des Weißen Hauses und der Demokraten zufolge weiter. Am Dienstag seien Fortschritte erzielt worden, auch wenn die Aussicht auf ein Paket im Wert von etwa 2 Billionen US-Dollar bei den Republikanern im Senat auf Widerstand stößt. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatte signalisiert, sie hoffe, das Weiße Haus bis Dienstagabend in genügend Punkten zu einer Einigung zu bewegen, um entscheiden zu können, ob vor den US-Präsidentschaftswahlen am 3. November ein Abkommen verabschiedet werden könne. Nach den Gesprächen am Dienstag sagten beide Seiten, dass sie bereit seien, ihre Gespräche fortzusetzen. Sie legten sich aber nicht fest, ob eine Einigung möglich sein wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q

07:00 CH/Zur Rose Group AG, Zwischenbericht 3Q

07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate

08:15 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate

09:15 DE/Compleo Charging Solutions AG, Erstnotiz im Prime Standard

der Ffm Wertpapierbörse

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q

22:25 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj - US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2052 (Volumen offen) 11:00 SE/Auktion 3,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2022 im Volumen von 1,5 Mrd SEK Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 im Volumen von 3,5 Mrd SEK 12:00 CZ/Auktion variabel verzinslicher Anleihen mit Laufzeit November 2027 im Volumen von maximal 2 Mrd CZK Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von maximal 4 Mrd CZK Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2040 im Volumen von maximal 2 Mrd CZK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.769,00 0,42 S&P-500-Indikation 3.456,25 0,56 Nasdaq-100-Indikation 11.707,50 0,38 Nikkei-225 23.665,78 0,42 Schanghai-Composite 3.310,46 -0,53 +/- Ticks Bund -Future 175,55% -14 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.736,95 -0,92 DAX-Future 12.715,00 -0,13 XDAX 12.729,34 -0,13 MDAX 27.692,89 -0,44 TecDAX 3.109,40 -1,35 EuroStoxx50 3.227,87 -0,45 Stoxx50 2.892,01 -0,63 Dow-Jones 28.308,79 0,40 S&P-500-Index 3.443,12 0,47 Nasdaq-Comp. 11.516,49 0,33 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,69% -42

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer freundlichen Eröffnung am Aktienmarkt rechnen Händler am Mittwoch. "Europa dürfte vom neuen Optimismus zu den den US-Verhandlungen über ein Fiskalpaket profitieren", sagt ein Händler. Von einem Fiskalpaket dürften vor allem die Zykliker profitieren, ergänzt ein weiterer Marktteilnehmer. Da die Rohstoffe am Morgen auf breiter Front anziehen, dürften Branchentitel begünstigt werden. Auch die Futures auf die US-Indizes legen am Morgen deutlich zu, in Asien geht es überwiegend leicht aufwärts. Als Widerstand im DAX nennen Händler die 13.000er Marke, als Unterstützung die 12.700er und dann die 12.600er Marke. Impulse dürften auch weiterhin von der Berichtssaison ausgehen.

Rückblick: Uneinheitlich - Während der DAX mit einem kräftigen Minus schloss und auch Amsterdam leichter aus dem Handel ging, zogen die Kurse in Madrid und Mailand an. Bei den Branchen legten die Sektorindizes der Banken und der Reise-Aktien zu. Dagegen ging es mit den Aktien der Gesundheits-, Technologie- und Chemie-Branche nach unten. Teilnehmer sprachen auch von einer abwartenden Haltung zum "Tag der Entscheidung". So lief in den USA die Frist für eine Einigung über das Fiskalpaket ab. Bank-Aktien wurden von den Quartalszahlen der UBS gestützt. Diese gewannen 2,7 Prozent. IAG stiegen um 6,6 Prozent, Easyjet um 5,7 Prozent. Die Hoffnung in der Branche ruhe auf einem Impfstoff und darauf, dass der Preiskampf der vergangenen Jahre nach der Corona-Krise vorbei sei. Logitech machten einen Sprung um 15,8 Prozent. Der Hersteller von Computerzubehör hatte nach einem guten zweiten Quartal die Prognose angehoben.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Lufthansa zogen mit generell festen Branchentiteln um 2,9 Prozent an, obwohl die Quartalszahlen sehr schwach ausgefallen waren. Auch der Branche nahe stehende Aktien legten deutlich zu, so MTU und Fraport mit Aufschlägen zwischen gut 3 und knapp 5 Prozent. BMW hatte im dritten Quartal von der Erholung der Automärkte sowie Kostensenkungen profitiert und bei der Cashflow-Entwicklung positiv überrascht. Die BMW-Aktie schloss 0,7 Prozent im Plus. Von sehr schwachen Zahlen sprach ein Marktteilnehmer mit Blick auf Munich Re. Der Gewinn hat sich mehr als geviertelt. Das lag allerdings überwiegend an Covid-19, so dass auch hier die Hoffnung besteht, dass sich die Lage irgendwann wieder bessert. Die Titel verloren 0,6 Prozent. Jenoptik sanken um 5,9 Prozent ein. Das Unternehmen hatte die Umsatzprognose gesenkt. Teamviewer verloren 8,4 Prozent auf 42,24 Euro. Finanzinvestor Permira hatte 22 Millionen Aktien zu einem Preis von 42,25 Euro je Aktie bei Investoren platziert - ein Anteil von rund 11 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Atoss stiegen um 2,0 Prozent. Das Unternehmen hatte seine Jahresprognose nach einer erfolgreichen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal angehoben. Baumot gaben indessen 5,0 Prozent nach. Der Spezialist für Abgasreinigung hatte seine Jahresprognose wegen den Belastungen aus der Corona-Pandemie massiv gesenkt.

USA / WALL STREET

Fester - Der Handel war von deutlichen Schwankungen gekennzeichnet. Der Fokus der Anleger lag vor allem auf dem Fristende für die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein neues US-Konjunkturprogramm. Bis Dienstagabend musste eine Einigung erzielt werden. Nur so könne ein Entlastungsgesetz auszuarbeiten werden, das vor der Präsidentenwahl verabschiedet werden könne, hieß es. Daneben wurde mit Sorge auf die weiter steigende Zahl an globalen Corona-Neuinfektionen geschaut. Für IBM ging es um 6,4 Prozent nach unten. Die Ergebnisse für das dritte Quartal lagen zwar über den Erwartungen, doch wagte das Unternehmen keinen Ausblick. Die Intel-Aktie fiel um 2,1 Prozent. Der Chiphersteller hatte eine Einigung über den Verkauf der NAND-Speicherchip-Sparte an SK Hynix für rund 9 Milliarden US-Dollar erzielt. GM legten um 6,7 Prozent zu, nachdem Bank of America für die Aktie ein deutliches Aufwärtspotenzial ausgemacht hatte. Procter & Gamble gewannen 0,4 Prozent. Der Konsumgüterkonzern hatte im ersten Geschäftsquartal von einer starken Nachfrage nach Hygiene- und Haushaltsprodukten profitiert. Zudem wurde die Jahresprognose angehoben. Travelers hatte im dritten Quartal trotz höherer Belastungen aus Katastrophen deutlich mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Die Aktie stieg um 5,7 Prozent.

Für die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ging es bei sinkenden Notierungen um 2,7 Basispunkte auf 0,80 Prozent nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1847 +0,20% 1,1824 1,1827 +5,6% EUR/JPY 124,72 +0,01% 124,70 124,82 +2,3% EUR/CHF 1,0733 +0,08% 1,0725 1,0729 -1,1% EUR/GBP 0,9126 -0,10% 0,9135 0,9124 +7,8% USD/JPY 105,28 -0,19% 105,48 105,57 -3,2% GBP/USD 1,2982 +0,28% 1,2943 1,2958 -2,0% USD/CNH 6,6344 -0,42% 6,6623 6,6664 -4,8% Bitcoin BTC/USD 12.242,50 2,617 11.930,25 11.947,50 +69,8%

Der Euro notierte 0,5 Prozent fester bei 1,1825 Dollar und damit über der Marke von 1,18 Dollar, an die ihn am Montag Äußerungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde herangetragen hatten. Diese hatte sich für einen dauerhaften EU-Wiederaufbaufonds ausgesprochen. Für einen deutlicheren Anstieg über 1,18 Dollar fehlten dem Euro die notwendigen weiteren Impulse, wie die ING sagte.

Der Dollar bleibt am Morgen im asiatisch geprägten Devisenhandel unter Druck. Die wieder entfachten Hoffnungen auf das zügige Zustandekommen eines US-Konjunkturpaketes dämpften das Interesse an vermeintlich sicheren Häfen wie dem Greenback, heißt es im Handel.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,52 41,70 -0,4% -0,18 -26,4% Brent/ICE 42,93 43,16 -0,5% -0,23 -29,9%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 21, 2020 01:40 ET (05:40 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Bei den Ölpreisen ging es etwas hin und her. Während Hoffnungen auf ein US-Hilfspaket stützend wirkten, belastete andererseits die Sorge, dass weitere Lockdowns die Nachfrage zusätzlich belasten könnten. WTI notierte 1,7 Prozent fester bei 41,51 Dollar, Brent legte um 0,7 Prozent zu auf 42,92 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.918,81 1.906,75 +0,6% +12,06 +26,5% Silber (Spot) 25,09 24,68 +1,7% +0,41 +40,6% Platin (Spot) 883,25 875,15 +0,9% +8,10 -8,5% Kupfer-Future 3,16 3,14 +0,4% +0,01 +11,7%

Der Goldpreis setzte seine jüngste Seitwärtsbewegung fort. Der Preis für die Feinunze stieg leicht um 0,3 Prozent auf 1.910 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAPANDEMIE

- Deutschland

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages mehr als 7.500 neue Coronavirus-Infektionsfälle gemeldet worden. Am Dienstag wurden insgesamt 7.595 neue Fälle registriert, nach 6.868 neuen Fällen am Vortag.

- Großbritannien

Inmitten eines erbitterten Streits um eine "Lockdown-Finanzierung" hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson härtere Corona-Beschränkungen für den Großraum Manchester angekündigt. In dem erst kürzlich eingeführten dreistufigen Warnsystem fällt die englische Metropole ab Freitag unter die höchste Alarmstufe. Demnach müssen Pubs und andere Lokalitäten schließen, die kein Essen anbieten. Die Beschränkungen sehen außerdem vor, dass Mitglieder verschiedener Haushalte sich bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr treffen können.

US-KONJUNKTUR

Durch die von der Coronavirus-Pandemie Anfang des Jahres ausgelösten Markturbulenzen sind nach Aussage des stellvertretenden Fed-Chairman Randal Quarles Schwächen im US-Finanzsystem zu Tage getreten, die die Regulierungsbehörden nun zu beheben versuchen. "Obwohl schnelles und entschlossenes politisches Handeln die Märkte erfolgreich beruhigt hat, bedeutet dies nicht, dass unsere Arbeit abgeschlossen ist", sagte Quarles laut Redetext. "Das Covid-Ereignis offenbarte ein Bankensystem, das diesem Schock mit begrenzter Unterstützung des öffentlichen Sektors recht gut standgehalten hat, und ein Nicht-Bankensystem, das wesentlich anfälliger war."

ROHÖLLAGERBESTÄNDE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 5,4 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,6 Millionen Barrel nach minus 1,5 Millionen eine Woche zuvor.

EU-WIRTSCHAFTSPOLITIK

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich nach langem Ringen auf eine Reform der gemeinsamen Agrarpolitik geeinigt. Die Agrarminister verständigten sich auf einen Kompromissvorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Nach Angaben des Rates der Mitgliedstaaten sollen laut der Einigung künftig alle Landwirte an höhere Umweltstandards gebunden sein. Kleinbauern sollen demnach vereinfachten Kontrollen unterworfen werden, "wodurch der Verwaltungsaufwand verringert und gleichzeitig ihr Beitrag zu den Umwelt- und Klimazielen gesichert würde".

EU-BEZIEHUNGEN TÜRKEI

Griechenlands Außenminister Nikos Dendias hat die EU aufgefordert, eine Aussetzung der Zollunion mit der Türkei zu prüfen.

BAFIN

Die Finanzaufsicht und ihr Chef Felix Hufeld sollen nach dem Willen des Bundesfinanzministeriums gestärkt aus dem Wirecard-Skandal hervorgehen. "Die Finanzaufsicht braucht mehr Biss", erklärte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in einer von seinem Ministerium übermittelten Stellungnahme zu der geplanten Reform.

ATOSS SOFTWARE

hat die Jahresprognose nach einer erfolgreichen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal angehoben. Der Münchner Spezialist für Workforce Management ist von Juli bis September weiter gewachsen und hat seine Ertragskraft gesteigert.

BAUMOT

hat die Prognose für dieses Jahr wegen den Belastungen aus der Corona-Pandemie massiv gesenkt. Der Spezialist für Abgasreinigung rechnet 2020 laut eigener Mitteilung nur noch mit einem Umsatz von 6,4 Millionen Euro. Das würde etwa dem Umsatz 2018 entsprechen. Bislang war Baumot für 2020 von einem Umsatz in einer Größenordnung von rund 20 Millionen und einem EBITDA im Bereich von 0,4 Millionen Euro ausgegangen.

SOFTWARE AG

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL* 3Q20 3Q20 ggVj 3Q19 Umsatz Gesamt 180,5 - 185,0 193 -14% 224 Umsatz DBP** 90,0 - 91,5 98 -10% 109 Umsatz A&N 46,0 - 47,0 48 -23% 62 EBIT 20,4 - 23,9 27 -55% 59 EBITA non-IFRS 28,4 - 31,9 36 -48% 68

- Angaben in Millionen Euro

TELEKOM AUSTRIA

hat im dritten Quartal bei leicht sinkenden Umsatzerlösen das Ergebnis gesteigert. Den Ausblick für das laufende Jahr, wonach die Erlöse leicht sinken sollen, bekräftigte der Konzern. Der Umsatz sank ten um 0,9 Prozent auf 1,142 Milliarden Euro. Die Erlöse aus Mobilfunkdienstleistungen sanken um knapp 4 Prozent. Die Zahl von Vertragskunden im Mobilfunkgeschäft gab ebenfalls um rund 4 Prozent nach. Das EBITDA verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 441,6 Millionen Euro. Das Nettoergebnis kletterte um 4,6 Prozent auf 142,6 Millionen Euro.

VINCI

hat im dritten Quartal wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie weniger erlöst. Den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigte die Vinci SA. Demnach soll der Gewinn deutlich sinken, allerdings dürfte der Rückgang geringer sein als im ersten Halbjahr. Kommendes Jahr dürfte das Ergebnis dann steigen, aber noch unter dem Niveau von 2019 liegen.

VIVENDI

Der französische Medienkonzern hat seinen Umsatz im dritten Quartal dank seiner Töchter Universal Music, Canal+ und Editis gesteigert. Der Umsatz erreichte 4,02 Milliarden Euro, nach 3,97 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie die Vivendi SA mitteilte. Das entspricht auf organischer Basis einem Zuwachs um 0,7 Prozent.

GOOGLE

Das US-Justizministerium hat am Dienstag eine Kartellrechtsklage gegen Google eingereicht. Darin wird dem Internetgiganten vorgeworfen, sich wettbewerbswidrig verhalten zu haben, um seine Quasi-Monopole bei Internetsuchen und passender Werbung zu erhalten, die Eckpfeiler seines Geschäftsmodells bilden. Das geht aus den bei einem Bundesgericht in Washington D.C. eingereichten Unterlagen hervor.

IBM

Der IT-Dienstleister will den Umsatz bei seiner Open-Source-Softwaretochter Red Hat in den kommenden drei Jahren verdoppeln. Red Hat habe in den vergangenen Quartalen ein jährliches Umsatzwachstum von über 15 Prozent verzeichnet, sagte CEO Arvind Krishna auf der Tech-Live-Konferenz des Wall Street Journal. Damit sei der Softwarehersteller auf dem besten Weg, die Einnahmen von mehr als 3 Milliarden US-Dollar, die es zum Zeitpunkt seiner Übernahme durch IBM hatte, zu verdoppeln.

NETFLIX

ist im dritten Quartal nach einem starken ersten Halbjahr erheblich langsamer gewachsen. Der Konzern verfehlte deutlich die Erwartungen der Analysten. Der Streaminganbieter meldete für das dritte Quartal 2,2 Millionen neue Abonnenten. Analysten hatten mit 3,35 Millionen gerechnet. Netflix verdiente im dritten Quartal 790 Millionen US-Dollar nach 665 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie erreichte 1,74 Dollar nach zuvor 1,47 Dollar. Der Analystenkonsens hatte auf 2,12 Dollar gelautet. Der Umsatz stieg auf 6,44 Milliarden Dollar gegenüber 5,25 Milliarden im Vorjahr. Hier hatten die Beobachter 6,37 Milliarden prognostiziert.

TEXAS INSTRUMENTS

Der US-Chipkonzern hat im dritten Quartal und beim Ausblick auf das kommende Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Nettogewinn lag bei 1,35 Milliarden US-Dollar bzw. 1,45 Dollar je Aktie gegenüber 1,43 Milliarden Dollar bzw. 1,49 Dollar je Titel im Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 3,82 Milliarden Dollar von zuvor 3,77 Milliarden. Analysten hatten nur mit einem Gewinn von 1,28 Dollar je Aktie gerechnet bei einem Umsatz von 3,44 Milliarden Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2020 01:40 ET (05:40 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.