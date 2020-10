Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro bis zu 1,1850 US-Dollar und damit so viel wie seit einem Monat nicht mehr.Zum Franken hat der Euro ebenfalls etwas angezogen und notiert am frühen Morgen mit 1,0734 nach 1,0726 Franken am Vorabend. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,9060 Franken minim schwächer.Ausschlaggebend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...