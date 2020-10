DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Bemühungen um ein umfassendes Corona-Hilfspaket gehen Verhandlungsführern des Weißen Hauses und der Demokraten zufolge weiter. Am Dienstag seien Fortschritte erzielt worden, auch wenn die Aussicht auf ein Paket im Wert von etwa 2 Billionen US-Dollar bei den Republikanern im Senat auf Widerstand stößt. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatte signalisiert, sie hoffe, das Weiße Haus bis Dienstagabend in genügend Punkten zu einer Einigung zu bewegen, um entscheiden zu können, ob vor den US-Präsidentschaftswahlen am 3. November ein Abkommen verabschiedet werden könne. Nach den Gesprächen am Dienstag sagten beide Seiten, dass sie bereit seien, ihre Gespräche fortzusetzen. Sie legten sich aber nicht fest, ob eine Einigung möglich sein wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q, Abbott Park

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q, New York

22:25 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT INDIZES

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit etwas festeren Vorgaben der Wall Street geht es zur Wochenmitte auch an den meisten Börsen in Ostasien und Australien nach oben. Die Kursgewinne sind jedoch meist gering. Auch die Umsätze halten sich in Grenzen, was für die Verunsicherung der Anleger spricht. Zentrale Themen sind nach wie vor das Ringen um weitere Corona-Hilfsmaßnahmen in den USA und die Ungewissheit darüber, wann und in welchem Tempo sich die Wirtschaft von den Folgen der Pandemie erholen wird. Etwas Ablenkung bietet die Bilanzsaison, die bislang einige positive Überraschungen gebracht hat. Allerdings sind die Erwartungen aufgrund der Corona-Krise durchweg recht niedrig. In Hongkong profitieren Pharmawerte von der Zusicherung der chinesischen Gesundheitsbehörden, die Zulassung von Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 beschleunigt zu prüfen. Wuxi Biologics verteuern sich um gut 11 Prozent. Sino Biopharmaceutical tendieren gut behauptet. China Mobile verbessern sich nach Veröffentlichung überzeugender Geschäftszahlen um 2 Prozent. Die Zahlen befeuern Hoffnungen, dass auch die Wettbewerber China Telecom und China Unicom im Quartal gut abgeschnitten haben. Ihre Aktien steigen um 7,1 respektive 7,4 Prozent. Cathay Pacific gewinnen 3,9 Prozent. Das Board der von der Corona-Krise besonders hart getroffene Hongkonger Fluggesellschaft hat einem Restrukturierungsplan zugestimmt, der Stellenstreichungen und die Schließung der Regionaltochter Cathay Dragon vorsieht. Takara Bio verteuern sich in Tokio um 6,1 Prozent. Das Biomedizin-Unternehmen hat den Ausblick auf das erste Geschäftshalbjahr erhöht. Es rechnet nun mit einem Gewinnanstieg statt eines Rückgangs.

US-NACHBÖRSE

Die Snap-Aktien sprangen in Reaktion auf den überraschend starken Quartalsbericht des Unternehmens um 24 Prozent nach oben. Netflix büßten hingegen 5,7 Prozent ein. Zahlen und Ausblick hatten enttäuscht. Texas Instruments übertraf mit den Zahlen zum dritten Quartal und dem Ausblick auf das kommende Quartal die Markterwartungen. Die Aktien des Chipkonzerns rückten um 1,4 Prozent vor.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.308,49 0,40 113,07 -0,81 S&P-500 3.443,18 0,47 16,26 6,57 Nasdaq-Comp. 11.516,49 0,33 37,61 28,35 Nasdaq-100 11.677,84 0,37 43,49 33,72 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 755 Mio 834 Mio Gewinner 2.062 827 Verlierer 948 2.215 Unverändert 120 104

Fester - Der Handel war von deutlichen Schwankungen gekennzeichnet. Der Fokus der Anleger lag vor allem auf die "Deadline" für die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein neues US-Konjunkturprogramm. Bis Dienstagabend müsse eine Einigung erzielt werden, um noch ein Entlastungsgesetz auszuarbeiten, das vor der Präsidentenwahl verabschiedet werden könne, hieß es im Handel. Daneben wurde mit Sorge auf die weiter steigende Zahl an globalen Corona-Neuinfektionen geschaut. Für IBM ging es um 6,4 Prozent nach unten. Die Ergebnisse für das dritte Quartal lagen zwar über den Erwartungen, doch wagte das Unternehmen keinen Ausblick. Die Intel-Aktie fiel um 2,1 Prozent. Der Chiphersteller hat eine Einigung über den Verkauf der NAND-Speicherchip-Sparte an SK Hynix für rund 9 Milliarden US-Dollar erzielt, wie die Südkoreaner bestätigten. Intel zieht sich damit aus einem schwierigen Geschäft zurück. General Motors (GM) legten um 6,7 Prozent zu, nachdem die Bank of America für die Aktie ein deutliches Aufwärtspotenzial ausgemacht hatte. Procter & Gamble gewannen 0,4 Prozent. Der Konsumgüterkonzern hatte im ersten Geschäftsquartal von einer starken Nachfrage nach Hygiene- und Haushaltsprodukten profitiert. Zudem wurde die Jahresprognose angehoben. Der US-Versicherungskonzern Travelers hatte im dritten Quartal trotz höherer Belastungen aus Katastrophen deutlich mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Die Aktie stieg um 5,7 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -2,0 0,16 -106,5 5 Jahre 0,34 0,5 0,33 -158,7 7 Jahre 0,56 1,3 0,55 -168,8 10 Jahre 0,80 2,7 0,77 -164,8 30 Jahre 1,60 4,3 1,56 -146,6

Die US-Anleihen zeigten sich erneut mit Abgaben. Hier seien die Blicke auch auf eine mögliche Entscheidung zu einem weiteren US-Konjunkturpaket gerichtet, hieß es. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es bei sinkenden Notierungen um 2,7 Basispunkte auf 0,80 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1847 +0,2% 1,1824 1,1781 +5,6% EUR/JPY 124,74 +0,0% 124,70 124,34 +2,3% EUR/GBP 0,9127 -0,1% 0,9135 0,9097 +7,8% GBP/USD 1,2980 +0,3% 1,2943 1,2945 -2,1% USD/JPY 105,30 -0,2% 105,48 105,55 -3,1% USD/KRW 1132,45 -0,6% 1139,50 1138,73 -2,0% USD/CNY 6,6553 -0,3% 6,6767 6,6824 -4,4% USD/CNH 6,6396 -0,3% 6,6623 6,6739 -4,7% USD/HKD 7,7501 0% 7,7501 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,7075 +0,4% 0,7049 0,7045 +1,0% NZD/USD 0,6608 +0,4% 0,6578 0,6574 -1,8% Bitcoin BTC/USD 12.252,75 +2,7% 11.930,25 11.749,00 +69,9%

Der Euro notierte 0,5 Prozent fester bei 1,1825 Dollar und damit über der Marke von 1,18 Dollar, an die ihn am Montag Äußerungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde herangetragen hatten. Diese hatte sich für einen dauerhaften EU-Wiederaufbaufonds ausgesprochen. Für einen deutlicheren Anstieg über 1,18 Dollar fehlten dem Euro die notwendigen weiteren Impulse, sagte ING.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,40 41,70 -0,7% -0,30 -26,7% Brent/ICE 42,82 43,16 -0,8% -0,34 -30,1%

Bei den Ölpreisen ging es etwas hin und her. Während Hoffnungen auf ein US-Hilfspaket stützend wirkten, belastete andererseits die Sorge, dass weitere Lockdowns die Nachfrage zusätzlich belasten könnten. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI notierte zu Handelsschluss 1,7 Prozent fester bei 41,51 Dollar, Brent legte um 0,7 Prozent zu auf 42,92 Dollar.

Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch geben die Ölpreise nach. Belastend wirkt der Anstieg der US-Rohölvorräte, den der Branchenverband API am späten Dienstag gemeldet hatte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.916,77 1.906,75 +0,5% +10,02 +26,3% Silber (Spot) 24,95 24,68 +1,1% +0,27 +39,8% Platin (Spot) 880,75 875,15 +0,6% +5,60 -8,7% Kupfer-Future 3,17 3,15 +0,8% +0,03 +12,3%

Der Goldpreis setzte seine jüngste Seitwärtsbewegung fort. Der Preis für die Feinunze stieg leicht um 0,3 Prozent auf 1.910 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump wollen die Bestätigung der designierten Verfassungsrichterin Amy Coney Barrett schon Anfang kommender Woche unter Dach und Fach bringen. Damit würde Barrett acht Tage vor der Präsidentschaftswahl vom 3. November als neue Richterin am Obersten Gerichtshof bestätigt.

US-KONJUNKTUR

