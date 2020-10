Der Rückgang der Exporte der deutschen Elektroindustrie fiel im August mit 7,7 % höher als in den zwei vorangegangenen Monaten aus. Im Juli betrug der Rückgang 6,7 % und im Juni 6,4 %. Der Wert der Exporte im August beläuft sich auf 15,4 Milliarden Euro. Mit 129,8 Milliarden Euro lagen die aggregierten Branchenausfuhren im Zeitraum von Januar bis August 8,3 Prozent unter ihrem entsprechenden Vorjahreswert. "Dieser jüngste Rückgang fiel höher aus als in den beiden vorangegangenen Monaten, was allerdings auch damit zusammenhängen dürfte, dass die Betriebsferien in diesem Jahr vielfach in den August ...

