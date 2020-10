Der amerikanische Versicherungskonzern MetLife Inc. (ISIN: US59156R1086, NYSE: MET) schüttet am 14. Dezember 2020 eine Dividende in Höhe von 46 US-Cents für das vierte Quartal 2020 aus. Record date ist der 3. November 2020. Ende April gab MetLife eine Anhebung der Dividende um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (44 Cents) bekannt. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ergibt sich eine Dividende ...

