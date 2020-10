Wien (ots) - Österreichischer Technologie-Pionier zeigt mit der "Emerging Tech Tour 2020 - the future starts now", wie Business-Konferenzen in naher Zukunft aussehen könnten20.000 Kilometer auf einem Motorrad entlang der alten Seidenstraße, durch insgesamt 22 Länder, von Österreich bis nach China, mit jeder Menge Smart-Tech im Gepäck. Hört sich abenteuerlich an? War es auch.Der jüngste Coup des "Silkroad 4.0"- Initiators Dr. Philipe Reinisch ist ebenso unkonventionell. Jedenfalls zeugt er vom gleichen Pioniergeist. Oder wie erklärt man sonst sein Ansinnen, Industriekapitäne, Technologie-Vordenker und CEOs aus ganz Europa an einen gemeinsamen Konferenztisch bringen zu wollen. Gerade jetzt in der Hochphase einer Pandemie?Der Clou an der von ihm erdachten "Emerging Tech Tour 2020": Sie findet auf einem virtuellen Campus statt. Reinisch, der mit seiner Boteillier Group große IoT-Roll-outs (Internet of Things-Installationen) und prestigeträchtige Pilotprojekte wie etwa Cybersecurity-Management von autonom fahrenden Fahrzeugen stemmt, hat für diesen Zweck ein eigenes 3-D-Areal im Netz angemietet. Es ist mit Tagungsräumen, einem Auditorium und diversen Bereichen zum informellen Plaudern ausgestattet. Den Keynote-Speakern stehen für ihre Präsentationen große Leinwände zur Verfügung, das Publikum verteilt sich an digitalen Tischen mit Sesseln. Entdeckt man während der Veranstaltung einen besonders interessanten Gesprächspartner, geht man auf ihn zu und sondiert etwaige Kooperationen. Alles wie im echten Leben.Möglich wird das durch den Einsatz von personalisierten Avataren, wie man sie aus populären Online-Spielen wie etwa "Second Life" oder "Fortnite" kennt. Im konservativen Business-Umfeld wurde diese Art von Technologie - zumindest in Europa - bisher noch nicht eingesetzt. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch."Ich will IoT-Spezialisten, Industriemanagern und CEOs die Chance geben, sich aktiv und auf persönlicher Ebene auszutauschen, trotz Pandemie", sagt Reinisch. "Der dringend nötige Wissenstransfer zwischen den einzelnen Industriezweigen darf wegen CoViD-19 nicht auf der Strecke bleiben, wenn Europa seine Position in der globalisierten Welt behaupten will" Laut Reinisch gibt es auf den verschiedenen Märkten Europas viele spannende Produkte und dynamische Grassroot-Initiativen. Allein das nationale Silo-Denken würde verhindern, dass es zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit kommt. Deshalb konzipierte er die "Emerging Tech Tour 2020" als virtuelle Roadshow. Nach dem offiziellen Kick-Off in Wien sind Stationen in München, Paris, Dublin, Brüssel und Berlin geplant. "Wir haben uns vorgenommen, aufstrebende Hersteller-Betriebe, verschiedene Innovationsökosysteme und FabLabs entlang unserer Route zu besuchen und diese dann im Rahmen der Länder-Gipfeltreffen wichtigen Entscheidungsträgern vorzustellen", sagt Reinisch.Gestandene Senior Executives und internationale Thought Leader vom Kaliber eines Harvey Dzodin (u. a. Ex-Vice-President von ABC TV New York und Berater von Jimmy Carter) davon zu überzeugen, sich einen Avatar überzustreifen und einen Impulsvortrag zur "aktuellen USA-China Situation und ihren Auswirkungen auf die globale Technologie-Entwicklung" zu halten, ist auf jeden Fall ein vielversprechender Anfang.Eine Anmeldung zum offiziellen Tour-Start in Wien ist für Journalisten noch möglich. Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl!Emerging Tech Tour 2020 Kick-off-Event in WienNach einer kurzen technischen Einweisung durch Dr. Philipe Reinisch, wird die Veranstaltung von Mag. Michael Otter, Leiter der Außenwirtschaft Austria (AWO), Wirtschaftskammer Österreich eröffnet. Im Anschluss daran referiert Dr. Harvey Dzodin. Der dritte Vortragende des Abends ist Dr. Michael Bartl, Vorstand der HYVE Unternehmensgruppe und Geschäftsführer von Tawny.ai, einem mehrfach preisgekröntem Technologie-Start-up aus München, dass sich auf die "Analyse von menschlichen Emotionen mittels Artificial Intelligence" spezialisiert hat.Datum: 22.10.2020, 17:00 - 21:00 UhrOrt: Virtual Campus hosted by Silkroad 4.0, ÖsterreichUrl: https://www.silkroad40.com/emerging-tech-tour-2020Anmeldung zum Kick-off-Event Jetzt anmelden (https://forms.gle/3tCcAC9J1kUGi4GA8)Pressekontakt:Pressekontakt:Dr. Philipe Reinisch+436645345359,press@silkroad40.comPressebilder:https://silkroad40.com/presskitOriginal-Content von: SILKROAD 4.0, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149276/4739767