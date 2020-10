Der Swiss Market Index ist wieder an einer bekannten Wendezone angekommen, von der aus eine Erholung starten könnte. Allerdings bleibt das Potenzial überschaubar. Auch am Dienstag setzte sich der Verkaufsdruck beim SMI fort. Doch es besteht Grund zur Hoffnung: In den vergangenen Wochen war auf dem nun erreichten Kursniveau um 10.100/10.150 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...