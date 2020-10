Die aktuell längste Serie: Ibiden Co.Ltd mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 12.84%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Dienstag Home24 mit 8,51% auf 16,90 (778% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,27%) vor Saint Gobain mit 8,25% auf 36,59 (114% Vol.; 1W -1,05%) und paragon mit 7,20% auf 9,23 (281% Vol.; 1W 1,88%). Die Tagesverlierer: Vapiano mit -9,55% auf 0,07 (1% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,11%), Baumot Group mit -8,38% auf 0,95 (145% Vol.; 1W -17,30%), Teamviewer mit -8,35% auf 42,24 (510% Vol.; 1W -4,78%)Die höchsten Tagesumsätze hatten General Motors Company (2752,66 Mio.), Snapchat (2678,16) und FedEx Corp (2258,49). Umsatzausreisser ...

