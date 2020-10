Unterföhring (ots) - Ein Abend voller Überraschungen: Aus einem Erdmännchen werden Zwei. Das süße Nilpferd im rosa Ballerina-Kleid ist ein Mann. Das Alien ist unpünktlich. Das Skelett haut alle um. Und aus der Biene schlüpft Veronica Ferres. Die Auftakt-Live-Show von "The Masked Singer" feiert auf ProSieben mit 25,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen sensationellen Start in die dritte Staffel. Insgesamt schalten 7,85 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) am Dienstagabend in die Erfolgsshow. Damit übertrifft ProSieben den Start-Wert der zweiten Staffel, dominiert die Prime-Time und holt mit hervorragenden 15,7 Prozent Marktanteil klar die Tagesmarktführung in der werberelevanten Zielgruppe. Und auch die App macht den Zuschauern Spaß. Es wird gerätselt, spekuliert und abgestimmt: Die Zahl der "Votes" steigt deutlich.Im Anschluss an "The Masked Singer" begeistert das Magazin "red." mit einem starken Marktanteil von 18,5 Prozent (Z.14-49 J.).Welche Stars verbergen sich unter den Masken?So viele Zuschauer wie noch nie tippen wieder kostenlos über die ProSieben-App für ihre Lieblingsmaske und raten mit, welche zehn Stars sie unter den Masken vermuten. Nach der finalen Abstimmung muss die Biene ihre Maske lüften und verblüfft sowohl das Rateteam Sonja Zietlow, Bülent Ceylan und Gast Dieter Hallervorden, als auch die Zuschauer im Publikum: Es ist Veronica Ferres! Niemand vermutete die sympathische Schauspielerin unter der Maske. "Ich habe die Tipps verfolgt und deshalb meine Stimme verstellt, damit konnte ich eine falsche Fährte legen", beschreibt Veronica Ferres ihre Strategie. Warum hat sie sich in die Biene verwandelt? "Ich habe zugesagt, weil ich die Sendung so toll fand, und dann habe ich erst festgestellt, dass ich gar nicht singen kann (lacht). Dann dachte ich: Jetzt kannst du's nur durch Leichtigkeit und Spielfreude machen. Und die hatte ich."In der zweiten großen Liveshow von "The Masked Singer" am Dienstag, 27. Oktober 2020 setzen das Alien, das Alpaka, der Anubis, die Erdmännchen, der Frosch, der Hummer, die Katze, das Nilpferd und das Skelett den Rätselspaß auf ProSieben fort."The Masked Singer" - die dritte Staffel dienstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynLive-Show verpasst?Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Live-Ausstrahlung, mittwochs, um 20:15 Uhr. Online sind die jeweiligen Folgen auf Joyn abrufbar.Alle Infos zur Show und Bilder zum Download auf der "The Masked Singer"-Presseseitehttp://presse.prosieben.de/themaskedsinger und auf http://themaskedsinger.deHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 21.10.2020 (vorläufig gewichtet: 20.10.2020)Pressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, - 1169email: frank.wolkenhauer@seven.onepetra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.one ProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4739834