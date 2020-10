München (ots) - Jetzt gibt's was auf die Ohren! EUROPA (Sony Music) veröffentlicht am 20. November erstmals zwei Kopfhörer-Hörspiele, die speziell für das Hören mit Kopfhörern bearbeitet wurden: "Die drei ??? und das Grab der Maya" sowie "TKKG - Das Geheimnis im Jagdschloss". Beide Hörspiele sorgen für ein besonders natürliches Klang- und Raumerlebnis im Kopf. Ob es die einzigen Kopfhörer-Hörspiele bleiben, darauf haben auch die Fans Einfluss...Auf YouTube sind sie längst ein beliebtes Phänomen: Musik-Clips, die mit Kopfhörern so klingen, als ob die Musik aus verschiedenen Richtungen kommen würde. Jetzt hat auch EUROPA zwei neue Hörspiele immersiv produziert und sie anschließend mit Hilfe spezieller Tontechnik abmischen lassen. Bei den neuen Kopfhörer-Hörspielen bekommt man als Hörer*in das Gefühl, sich mitten in der Geschichte zu befinden und räumlich zu hören, das heißt, Richtungen besser zu lokalisieren. Um dieses neue Soundgefühl genießen zu können, ist es zwingend nötig, die Hörspiele mit einem Kopfhörer zu hören. Die sogenannte Laufzeitverzögerung, das heißt die zeitliche Differenz mit der ein Schallsignal auf das Ohr trifft, gibt dem Gehirn Informationen darüber, aus welcher Richtung der Ton stammt. Nur mit dem Kopfhörer ist die getrennte Schallübertragung an das jeweilige Ohr möglich. Schon kleine Laufzeitunterschiede zwischen rechts und links erzeugen eine realistische Illusion. Besonders gut gelingt dies, wenn nach außen geschlossene Kopfhörer oder InEar Kopfhörer benutzt werden.Tolle Effekte stellen die Hörgewohnheiten auf den KopfDer klassische Stereosound wird bei den Hörspielen aufgebrochen und zusätzliche Klang- und Geräuschebenen erlebbar gemacht. Und das sorgt bei den zwei ausgewählten Krimifällen für besondere Spannung. Schließlich ermitteln mit "Die drei ???" und "TKKG" Deutschlands beliebteste Detektive. Da kommen Schritte von der linken Seite heran, ein Auto scheint rechts am Ohr vorbei durch den Kopf hindurchzufahren, von oben hört man eine geheimnisvolle Stimme... Bei der Auswahl der Geschichten hat EUROPA darauf geachtet, dass sie Passagen beinhalten, die sich für die Umsetzung als "Kopfhörer Fassung" gut eignen und spannend ausgestaltet werden konnten.EUROPA befragt die FansOb es weitere Kopfhörer Hörspiele geben wird, ist erfolgsabhängig. Deshalb freut sich EUROPA auf die Meinung der Fans und hat online eine Umfrage gestartet - auf dreifragezeichen.de und tkkg.de. "Die drei ??? und das Grab der Maya" sowie "TKKG - Das Geheimnis im Jagdschloss" erscheinen am 20. November physisch und digital im Stereo Mix und zusätzlich und ausschließlich digital als Download und Stream in einer Kopfhörer Fassung.Und darum geht es:Die drei ??? und das Grab der MayaIn einem Umzugskarton stoßen die drei ??? auf eine alte Steinfigur und eine Karte mit geheimen Schriftzeichen. Beides scheint vom Volk der Maya zu stammen. Welches Geheimnis bergen die Fundstücke? Als Justus, Bob und Peter klar wird, dass einige zwielichtige Gestalten sehr an der Lösung des Rätsels interessiert sind, entspinnt sich ein gefährlicher Wettlauf gegen die Zeit - und ihre Widersacher ...TKKG - Das Geheimnis im Jagdschloss (Folge 216)Die Familie Kapper von Kapperstein will ihr Jagdschloss verkaufen und Klößchens Vater ist einer von drei Interessenten. Tim, Karl, Gaby und Klößchen freuen sich, Herrn Sauerlich beim Besichtigungswochenende begleiten zu dürfen. Erster Programmpunkt: Eine Schaujagd im dazugehörigen Wald. Als ein Pferd von einem Schuss getroffen wird und stürzt, erleidet der Hausherr eine schwere Quetschung am Bein. War das der Querschläger einer Flinte oder vielleicht doch ein Attentat? Was hat es mit einem ähnlichen Jagdunfall von General August Kapper von Kapperstein vor genau hundert Jahren auf sich? Welche geheimnisvolle Rolle spielte der General im ersten Weltkrieg? Und wohin ist plötzlich einer der drei Kaufinteressenten verschwunden? TKKG nehmen die Ermittlungen auf und stoßen auf ein sonderbares Rätsel, das hundert Jahre lang niemand knacken konnte...Pressekontakt:Als Ergänzung Ihrer Berichterstattung bieten wir Ihnen im EUROPA-Downloadbereich bei Kühl PR: Ein Interview mit Toningenieur Pierre Brand (plus Foto) Druckfähige Fotos der CDs sowie von Kindern mit Kopfhörern kuehlpr.de/download/cat/europaMichael Tschiggerl Kühl PRMobil: 0172/427 82 46E-Mail: michael.tschiggerl@kuehlpr.deOriginal-Content von: EUROPA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129198/4739858