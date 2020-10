Die Aktie von Alibaba (WKN: A117ME) verkörpert auch weiterhin eine trendstarke Wachstumsgeschichte mit vielen Ausprägungen. Neben dem E-Commerce ist es vor allem die Cloud und neuerdings auch der Bereich der digitalen Zahlungsdienstleistungen, der für viel Aufsehen sorgt. Letzteres ist insbesondere der Fall, da Alibaba plant, die Fintech-Tochtergesellschaft Ant Financial an die Börse zu bringen. In letzter Zeit überschlagen sich dabei förmlich die Wasserstandsmeldungen, wie ambitioniert die Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...