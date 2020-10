In diesem Jahr fällt das Ausschreibungsvolumen noch deutlich niedriger aus als 2019. Das veranschlagte Fördervolumen liegt bei umgerechnet 6,4 Milliarden Euro. Ein Großteil davon dürfte an Photovoltaik- und Windkraftanlagen gehen.Die Ausschreibungen für erneuerbare Energien werden in Polen jedes Jahr neu angesetzt. Während im letzten Jahr ein Volumen von 185 Terawattstunden ausgeschrieben wurde und für lediglich 91 Terawattstunden ein Zuschlag zustande kam, sind für die Ausschreibungen 2020 nur noch maximal 75,3 Terawattstunden veranschlagt. Die Förderung für dieses Volumen beträgt 27,4 Milliarden ...

