BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist nach eigenen Angaben erneut negativ auf das Coronavirus getestet worden. "Ich freue mich mitzuteilen, dass mein jüngstes Ergebnis negativ ausgefallen ist", schrieb die CDU-Politikerin am Mittwoch auf Twitter. Sie habe sich am Dienstag testen lassen.

Von der Leyen hatte am Donnerstagnachmittag den EU-Gipfel in Brüssel frühzeitig verlassen und sich in freiwillige Selbstisolation begeben. Kurz zuvor war sie darüber informiert worden, dass ein Mitglied ihres Empfangsbüros positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Sie selbst war negativ getestet worden, hatte den Gipfel jedoch aus Vorsicht verlassen.

Bereits Anfang Oktober hatte sich von der Leyen wegen eines Kontakts zu einem Corona-Infizierten zeitweise in Selbstisolation begeben./tay/DP/stk