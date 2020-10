Köln (ots) - Mit "Enthüllt" startet heute ein hochkarätig besetzter Fiction-Podcast von Kim Frank bei AUDIO NOW (https://audionow.de/podcast/enthuellt). Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt die Political-Thriller-Serie in 9 Episoden die Geschichte der Journalistin Nora Mertens, die bei einer großen Tageszeitung Machenschaften von Politik und Wirtschaft aufdeckt. Durch Ihre Recherchen schafft sie es bis vor den BGH zu ziehen um die unmenschliche Abschiebehaft für rechtswidrig zu erklären.Kim Frank ist Autor, Regisseur und Erzähler von "Enthüllt". Seinen ersten Fiction-Podcast schrieb er nach intensiver Recherche in Zusammenarbeit mit einem befreundeten Asylrechtsanwalt. Die Hauptrollen werden gesprochen von Pheline Roggan (Soul Kitchen, Jerks), August Diehl (23, A Hidden Life) und Axel Prahl, (Tatort, Dorfpunks, Das Ende der Wahrheit). Die Produktion mit 42 Sprechrollen entstand angesichts der anhaltenden Covid-19-Pandemie in Einzelsessions und zu großen Teilen über das Internet.Kim Frank: "Auf die Idee von 'Enthüllt' bin ich gekommen, weil eine meiner besten Freundinnen Journalistin ist und ich finde, dass investigativer Journalismus ein spannender Rahmen für eine Serie ist. Eigentlich ist es ein Krimi, nur dass der Kommissar zum Journalisten, das Kommissariat zur Zeitungsredaktion und der Mord zum Skandal wird. Im Grunde ist 'Enthüllt' ein Hörspiel, aber ich wollte es unbedingt anders machen, weil ich finde im klassischen Hörspiel spürt man oft, dass da ein Sprecher im Studio vorm Mikro sitzt. Das fing beim Schreiben an, dann habe ich nur Filmschauspieler besetzt und auch beim Sounddesign habe ich gearbeitet, als würde ich einen Film machen."Mirjam Trunk: "Als Kim Frank mit der Idee zu 'Enthüllt' zu uns kam, wusste ich sofort: Dieses gesellschaftlich relevante Thema kann im Medium Podcast auf einzigartige Weise erzählt werden. Die nun startenden neun Folgen bieten dem Thema den nötigen Raum und ziehen die Hörer*innen mit einem hohen Produktionsniveau und ihrer großartigen Besetzung sofort tief in die Geschichte. In unserem Portfolio nimmt Enthüllt schon jetzt eine besondere Position ein. Diese Programmfarbe gehört auch zu AUDIO NOW - und wir werden sie sukzessive ausbauen."Zum Inhalt: Die Investigativ-Journalistin Nora Mertens (Pheline Roggan) hat der Ungerechtigkeit den Kampf angesagt. Bei einer großen Tageszeitung enthüllt sie die Machenschaften von Politik und Wirtschaft. So deckt Nora Mertens den Skandal des Racial Profilings an deutschen Grenzen und der Abschiebhaft auf. In Zusammenarbeit mit ihrem Kollegen Florian von Hemmstedt (August Diehl) und Asylrechtsanwalt Walter Welke (Axel Prahl) schafft sie es, eine Lücke im Gesetz zu nutzen und für die junge Nigerianerin Adesuwa Tigbeh (Chichi Luke) bis vor den BGH zu ziehen um die unmenschliche Inhaftierung von unschuldigen Geflüchteten für rechtswidrig zu erklären.Ein Making Of zum Podcast ist hier abrufbar: https://vimeo.com/455751582Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern.Kim Frank: Nach der Karriere mit seiner Band ECHT veröffentlichte Kim Frank seinen Debütroman 27 im Rowohlt Verlag, spielte die Hauptrolle in Leander Hausmanns Film NVA, sprach zahlreiche Hörbücher und Hörspiele, synchronisierte einen Disney-Film und drehte über 100 Musikvideos als Regisseur, Kameramann, Cutter und Produzent für Künstler wie Udo Lindenberg, Mark Forster, und Andreas Bourani, für die er drei Mal für den ECHO nominiert und einmal ausgezeichnet wurde. 2018 veröffentlichte er seinen Debütfilm WACH. WACH erhielt über 1,5 Millionen Aufrufe auf Youtube und wurde für den Grimme Preis, den Bunte New Faces Award den Studio Hamburg Nachwuchspreis (Jana McKinnon als beste Newcomerin) nominiert.Pressekontakt:Konstantin von StechowUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@mediengruppe-rtl.deInterviewanfragen Kim Frank(((NOISE))) Film PRDagny Kleber+49 (0) 171 - 4024803dagny@noisefilmpr.comOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4739957