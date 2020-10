Köln (ots) -- Exklusiver Blick hinter die Kulissen der deutschen Comedy-Szene- Host ist Comedian Simon Stäblein- Zu Gast sind hochkarätige Vertreter der Comedy-Branche, u.a. Ralf Husmann, Natasha Kimberly und Freshtorge- Beginn einer Reihe von neuen MySpass Originals Was passiert eigentlich hinter den Kulissen der Comedy-Welt? MySpass, mit bis zu 220 Millionen Views monatlich reichweitenstarke Entertainment-Marke der BRAINPOOL Live Artist & Brand, startet am 21. Oktober den neuen informativen und unterhaltsamen Podcast "Inside Comedy". Host Simon Stäblein (32) blickt darin hinter den Vorhang der deutschen Comedy-Szene. Dieses Projekt bildet zugleich den Startpunkt für eine Serie an weiteren MySpass Originals.Simon, selbst Comedian und Host der Kult-Show "NightWash live", spricht mit Menschen, deren Berufsfelder nicht unterschiedlicher sein könnten, aber doch alle das gleiche Ziel haben: Menschen zum Lachen zu bringen! Comedians, YouTube-Stars, Autoren und Regisseure äußern sich in den 45-60minütigen Folgen über das deutsche Comedy-Business.Selbst ein Teil der Comedy-Welt, schaut Simon von außen auf die Branche und nimmt dabei äußerst charmant und sympathisch kein Blatt vor den Mund. Wird man eigentlich lustig geboren oder kann man witzig sein auch lernen? Und was entscheidet überhaupt darüber, ob wir etwas witzig finden oder nicht? Die Zuhörer bekommen in jeder Folge einen noch nie dagewesenen exklusiven Einblick hinter die Kulissen und in die Köpfe Deutschlands lustigster Comedy-Macher.Simons Gäste bei "Inside Comedy" lesen sich wie das Who's who der deutschen Comedy-Szene: Comedian Ingmar Stadelmann, YouTuber und Schauspieler Freshtorge, Erfolgsregisseur Tobi Baumann ("Pastewka", "Der WiXXer"), Deutscher Comedypreis-Gewinner Dennis undBenni Wolter von World Wide Wohnzimmer, Nachwuchs-Comedienne Negah Amiri, Influencerin Natasha Kimberly, Erfolgsautor Ralf Husmann ("Stromberg", "Frau Jordan stellt gleich"), YouTuber und Stand-up-Comedian Phil Laude sowie Moritz Hürtgen, Chefredakteur des Satiremagazins Titanic und weitere.Host Simon Stäblein freut sich auf den Start von "Inside Comedy": "Ich finde es megacool, an einer Sache mitzuwirken, die ich mir als Jugendlicher sehnlichst gewünscht hätte. Damals gab es kaum Infos, wenn man den inneren Drang verspürte irgendwann mal naja, professionell lustig zu sein. Das ändert sich mit diesem Podcast. Egal ob hinter, vor oder auf der Kamera - mit diesem Podcast schaffst Du es überall hin - oder halt nicht! ;)"Kristian Costa-Zahn, Creative Director BRAINPOOL Live Artist & Brand: "'Inside Comedy' ist eine spannende Mischung aus Unterhaltung, Information und sehr persönlichen Gesprächen. Simon Stäblein beweist sich als idealer Host, um neugierig und unverkrampft das Schaffen und die Persönlichkeit wichtiger Comedy-Akteure zu erkunden und die Vielschichtigkeit der Szene aufzuzeigen."Thomas Comba, stellv. Geschäftsführer BRAINPOOL Live Artist & Brand: "Unser Podcast 'Inside Comedy' ist der Startpunkt für eine Serie an neuen MySpass Originals und weitere Audio-Projekte stehen ebenfalls bereits in den Startlöchern! Das wird ein heißer Herbst für unsere Zuhörer- und Podcast-Liebhaber*innen!"Der wöchentliche MySpass Podcast "Inside Comedy" startet am 21. Oktober und ist auf folgenden Plattformen verfügbar: Spotify, Audio Now, FYEO, Deezer, iTunes/Apple Podcast, MySpass Audio, Google Podcast, Podcast.de, TuneIn und vielen weiteren Podcast-Anbietern. In der ersten Folge zu Gast: FreshtorgeLinkfire: https://lnk.to/InsideComedyPS (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnk.to%2FInsideComedyPS&data=04%7C01%7CAPiefenbrink%40brainpool.de%7Cce58c944318346829f2a08d87534d147%7C658c56c544224da6963b3f364bd68105%7C0%7C0%7C637388216987205380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oXt%2FjLMUIzE2s%2FQcdjdald4huqjtewuHnS%2BdTfwyrvY%3D&reserved=0)RSS-Feed: https://vfuf5h.podcaster.de/InsideComedy.rss (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvfuf5h.podcaster.de%2FInsideComedy.rss&data=04%7C01%7CAPiefenbrink%40brainpool.de%7Cce58c944318346829f2a08d87534d147%7C658c56c544224da6963b3f364bd68105%7C0%7C0%7C637388216987215334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SGnDu%2FO8PmN1jb6BnH9EqZhZNhL2TCK8S2sWsac1ncs%3D&reserved=0)Pressekontakt:Pressestelle BrainpoolAndré PiefenbrinkTel.: 0221-6509-3011E-Mail: APiefenbrink@brainpool.deOriginal-Content von: BRAINPOOL TV GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16574/4739956