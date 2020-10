Diese Debatte ist fast so alt wie der Aktienmarkt selbst: Wachstum versus Wert. Eine Analyse der Bank of America/Merrill Lynch aus dem Jahr 2016 gibt Value-Aktien den Vorzug, obwohl beide Sorten außergewöhnlich gut abgeschnitten haben. Für den Zeitraum von 1926 bis 2015 stellte die BofA fest, dass Value-Aktien im Jahresdurchschnitt besser abschnitten als Wachstumswerte (17 % vs. 12,6 %). Allerdings haben sich Wachstumstitel seit der letzten Rezession deutlich besser entwickelt als Value-Aktien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...