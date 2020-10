Bern (ots) - Medienkonferenz am Dienstag, 27. Oktober 2020, 9.30 Uhr, Berner Fachhochschule Soziale Arbeit, Hallerstrasse 8, Bern. AulaDie Städte sind die wesentlichen Akteure der Sozialhilfe. Der Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in Schweizer Städten dokumentiert aktuelle Entwicklungen in 14 Städten: Basel, Bern, Biel, Chur, Lausanne, Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Schlieren, Uster, Wädenswil, Winterthur, Zug und Zürich. Die diesjährige Medienkonferenz der Städteinitiative Sozialpolitik legt den Schwerpunkt auf die Bezugsdauer und die Ablösung aus der Sozialhilfe.Es sprechen:- Michelle Beyeler, Berner Fachhochschule, Co-Autorin der Studie- Nicolas Galladé, Stadtrat Winterthur, Präsident Städteinitiative Sozialpolitik- Oscar Tosato, Stadtrat Lausanne, Vize-Präsident Städteinitiative Sozialpolitik Weitere Informationen und Anmeldung:Vor Ort: Anmeldung zur Medienkonferenz mit Stichwort "live" an: info@staedteinitiative.ch (mailto:info@staedteinitiative.ch)Es werden Kontaktdaten erhoben; die Distanzregeln können eingehalten werden. Es gilt das Schutzkonzept der Berner Fachhochschule.Online: Teilnahme via Microsoft Teams: An Microsoft Teams-Besprechung teilnehmen (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_Nzc0ZTUzNmEtNjBlMC00NDI4LWI1YTctMmY3YWVmNzE4OWIz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6a1cf8c-768e-4187-a738-b6e50c4deb4a%22%2C%22Oid%22%3A%22cef6e397-470c-4e4c-9a83-f00cb47937c0%22%7D)+41 43 430 75 06 Switzerland, Zurich/Zürich/Zurigo (Zurich), Konferenz-ID: 864 113 44#. Medienunterlagen unter:https://staedteinitiative.ch/de/Info/Kennzahlen_Sozialhilfe/Kennzahlenbericht_aktuellAnmeldung mit Stichwort "online" an info@staedteinitiative.ch (mailto:info@staedteinitiative.ch)Die Publikation "Sozialhilfe in Schweizer Städten" ist ab 23.10. mit Sperrfrist erhältlich. Kontakt: Katharina Rüegg, Geschäftsführerin Städteinitiative Sozialpolitik, Tel. +41 52 267 59 57; info@staedteinitiative.ch (mailto:info@staedteinitiative.ch)Besten Dank für Ihr Interesse.Information zur Städteinitiative SozialpolitikDie Städteinitiative Sozialpolitik ist eine Sektion des Schweizerischen Städteverbands und vertritt die sozialpolitischen Interessen von rund 60 Schweizer Städten aus allen Regionen. Sie setzt sich für ein kohärentes System der sozialen Sicherung und eine gute Zusammenarbeit von Städten, Bund und Kantonen ein.Pressekontakt:Katharina Rüegg, Geschäftsführerin Städteinitiative Sozialpolitik, Tel. +41 52 267 59 57; info@staedteinitiative.chOriginal-Content von: Städteinitiative Sozialpolitik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003533/100857649