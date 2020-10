Wie die BKS Bank am Mittwoch bekannt gab, ging der Halbjahresüberschuss um mehr als die Hälfte auf 19,2 Mio. Euro zurück. 2019 waren es noch 42,1 Mio. Euro gewesen. Kräftig gestiegen sind die Risikovorsorgen, und zwar um 16,6 Prozent auf 15,4 Mio. Euro. Die Bilanzsumme lag zum Stichtag 30. Juni bei 9,29 Mrd. Euro (plus 4,9 Prozent), die Forderungen an Kunden nach Risikovorsorgen stiegen um 0,9 Prozent ...

