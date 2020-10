DJ DIW: Hinweise auf Scheinpräsenz der Finanzindustrie in Offshore-Zentren

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat in einer Studie nach eigenen Angaben neue Hinweise auf eine Scheinpräsenz der Finanzindustrie in Offshore-Zentren ausgemacht. Unternehmen, Investoren und Privatpersonen nutzten Schattenfinanzplätze wie die Bahamas, Aruba oder Barbados vor allem, um Steuern zu vermeiden. Die Studie komme aber zu dem Schluss, dass "Offshore-Finanzdienstleistungen gar nicht auf den Schattenfinanzplätzen selbst, sondern außerhalb erbracht" würden. "Somit ist die Finanzindustrie dort nur scheinbar präsent."

Gewählt wurde den Angaben zufolge ein innovativer Forschungsansatz, der mithilfe von Sturm- und Satellitendaten neue Erkenntnisse zu Offshore-Finanzplätzen lieferte. Die Studie untersuchte, wie sich Unwetterereignisse, etwa schwere Wirbelstürme, auf Offshore-Finanzplätze und die dortigen Finanzaktivitäten auswirkten. Für die in der Studie betrachteten 56 Inseln und Inselgruppen im Atlantischen, Pazifischen und Indischen Ozean, von denen 27 als Offshore-Finanzplätze gelten, fiel demnach im Anschluss an ein extremes Sturmereignis die nächtliche Beleuchtung statistisch signifikant geringer aus - sowohl für Inseln, die als Offshore-Finanzplätze bekannt sind, als auch für Inseln, die nicht als solche gelten.

"Ein anderes Bild ergibt sich bei den Finanzaktivitäten", betonte das DIW aber. Während in der Gruppe der nicht als Schattenfinanzplätze geltenden Inseln die Finanzaktivitäten nach schweren Unwettern deutlich zurückgingen, sei dies bei Offshore-Finanzplätzen nicht der Fall, wie Daten der Internationalen Bank für Zahlungsausgleich belegten. "Wenn Unwetter einen nachweisbaren Effekt auf lokale Gegebenheiten haben, ist es unwahrscheinlich, dass der lokale Finanzsektor dadurch überhaupt keine Beeinträchtigung erfährt", betonte Studienautor Jakob Miethe. "Dies lässt sich dadurch erklären, dass diese Dienstleistungen in Wirklichkeit nicht auf den betroffenen Inseln erbracht werden und es sich um Scheinpräsenzen handelt."

Wenn Finanzdienstleistungen tatsächlich nur auf dem Papier offshore stattfänden, aber in Wirklichkeit in den globalen Finanzzentren London, New York, Tokio oder Frankfurt ausgeführt würden, liefen internationale Regulierungsbemühungen Gefahr, einen unnötigen Umweg zu nehmen. Die Regulierung internationaler Finanzdienstleistungen sollte sich auf Aktivitäten an deren tatsächlichem Erbringungsort konzentrieren, forderte das Institut deshalb als Konsequenz aus der Studie. Eine Alternative seien Regulierungsansätze, die direkt auf Finanzinstitutionen abzielen. So könnten auch Deutschland oder die EU ähnlich wie die USA nicht kooperationsbereiten Finanzdienstleistern mit einem Ausschluss von ihrem Kapitalmarkt drohen.

October 21, 2020 05:30 ET (09:30 GMT)

