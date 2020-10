Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials setzte zuletzt seinen Aufwärtsimpuls fort, die Spreads weiteten sich entsprechend, so die Analysten der Helaba.Insgesamt könne festgestellt werden, dass die Risikoaversion wieder auf dem Vormarsch sei. Gründe dafür, speziell mit Blick auf das Bankensegment gebe es von verschiedenen Seiten. Allen voran seien die potenziell von der Corona-Krise ausgehenden Belastungen zu nennen. Ein weiterer wichtiger Punkt sei der Brexit. In den Frankfurter Chefetagen werde laut Medienberichten inzwischen mehrheitlich mit einem Scheitern der Freihandelsgespräche gerechnet. Hinsichtlich der Folgen eines No-Deals bestehe noch Unsicherheit. Gestern habe die UBS ihre Zahlen für das 3. Quartal präsentiert. Demnach seien die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen worden. Höhere Erträge und Einmaleffekte hätten dazu beigetragen. Im genannten Zeitraum habe die Bank 2,1 Milliarden Dollar verdient, was im Vergleich mit dem Vorjahreswert einer Verdoppelung entsprochen habe. ...

