Mit einem offenen Brief wendet sich Browser-Macher Mozilla an Facebook und Twitter. Nur wenn beide Firmen zwei bestehende Features ihrer Plattformen sofort abschalten würden, könne die Verbreitung von Fehlinformationen vor der anstehenden US-Wahl eingedämmt werden. Mozilla hat einen offenen Brief als ganzseitige Anzeige in der Washington Post veröffentlicht. Darin werden Facebook-Chef Mark Zuckerberg und Twitter-Boss Jack Dorsey aufgefordert, je eine Funktion der von ihnen geleiteten Social-Media-Dienste bis nach der US-Wahl zu deaktivieren. Auf Seite von Facebook geht es um die Gruppenempfehlungen. Als Begründung zitiert Mozilla aus einem Artikel des Wall...

Den vollständigen Artikel lesen ...