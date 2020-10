Berlin (ots) - 14. Berliner Rede zur Freiheit mit Ahmad MansourTermin: Montag, 26. Oktober 2020, 18:00 UhrOrt: Digital via LivestreamDie 14. Berliner Rede zur Freiheit hält dieses Jahr Ahmad Mansour. Der Psychologe und Extremismusexperte thematisiert offen wie kaum ein anderer die Herausforderungen, vor denen Deutschland als Einwanderungsland steht. Die "Jahrhundertaufgabe" Integration sei nur zu bewältigen, wenn die Werte der offenen Gesellschaft von allen konsequent gelebt und verteidigt werden. Mansour wirbt für eine liberale Demokratie, in der Toleranz gelebt wird - und für eine Streitkultur, in der verschiedenste Meinungen einen Platz haben.Wir laden Sie herzlich zur diesjährigen Berliner Rede zur Freiheit mit Ahmad Mansour ein. Im Anschluss an die Rede diskutieren Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Bundesjustizministerin a.D. und stv. Vorstandsvorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung, Ahmad Mansour und der innenpolitische Sprecher der FDP im Deutschen Bundestag, Konstantin Kuhle MdB zum Thema Integration.Wir würden uns freuen, Sie zu der digitalen Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Link: http://plus.freiheit.org/rzfZu den bisherigen Rednern der Berliner Rede zur Freiheit gehörten u.a. Werner Hoyer, Christian Lindner, Udo di Fabio, Heinrich August Winkler, Joachim Gauck, Paul Nolte, Peter Sloterdijk, Karl Kardinal Lehmann, Gabor Steingart, Mark Rutte und Zhanna Nemzowa.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!Pressekontakt:Johann AhlersLeiter Presse & Digitale KommunikationFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitFachbereich KommunikationReinhardtstraße 1210117 BerlinPhone: +49 30 28 87 78 561Mobil: +49 173 6749633johann.ahlers@freiheit.orgwww.freiheit.orgOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43315/4740172