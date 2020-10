Die US-Bank Morgan Stanley hat sich von zwei hochrangigen Führungskräften getrennt. Ihr Vergehen: Sie hatten per Whatsapp kommuniziert. Morgan Stanley will die volle Kontrolle über die Kommunikation ihrer Beschäftigten haben und setzt diesen Anspruch knallhart durch. Das bekamen jetzt die Spitzenkräfte Nancy King und Jay Rubinstein zu spüren. Unkritische Informationen auf Whatsapp werden kritisch für Top-Banker Wie die Financial Times berichtet, hatten die beiden hochrangigen Rohstoffexperten per Whatsapp Informationen ...

