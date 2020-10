Bonn (ots) - Chaotisch. So beschreiben viele die erste TV-Debatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Die letzte soll geregelter ablaufen, ein Stummschalt-Knopf soll helfen. Bei Trumps Team stößt diese Regeländerung auf Kritik, zumal es eng für den amtierenden US-Präsidenten werden könnte. In den Meinungsumfragen liegt sein demokratischer Herausforderer derzeit vorn.Anke Plättner diskutiert u.a. mit:Peter Rough, Hudson-Institut WashingtonJulius van de Laar, PolitikberaterRachel Tausendfreund, German Marshall FundWiederholung am Freitag, 23. Oktober 2020, 00:00 UhrPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4740206